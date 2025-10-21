Рус

Українці запідозрили, що лимони "Монобанку" - обман. Там вже відповіли

Олена Руденко
Розмови навколо лимонів "Моно" не стихають Новина оновлена 21 жовтня 2025, 10:23
Розмови навколо лимонів "Моно" не стихають. Фото Колаж "Телеграф"

"Монобанк" оприлюднив результати розіграшу iPhone та солодких призів серед тих, хто знайшов 10 лимонів. Проте переможців просто назвали списками, без жодного розіграшу в ефірі чи хоча б у запису, українці запідозрили обман.

Що треба знати:

  • "Монобанк" у дивний спосіб оголосив переможців, які отримують iPhone
  • Українці діляться сумнівами, що їх було обрано чесно
  • Гороховський саркастично відповів тим, хто не вірить, що розіграш був реальним

У соцмережі TikTok з'явилося чимало відео, в яких українці діляться сумнівами щодо того, як було названо переможців. Багато хто підозрює, що їх обрали не рандомно, а, наприклад, серед співробітників "Монобанку".

Втім у коментарях хтось пише, що таки виграв. Дехто похвалився отриманням банки шоколадних монет (за пошук дитячих лимонів), хтось заявив, що виграв iPhone та вже отримав дзвінок з Моно з запитанням, куди відправити приз.

Що відповіли на ці сумніви у "Моно"

Співзасновник "Монобанк" Олег Гороховський саркастично прокоментував сумніви українців щодо справедливості розіграшу iPhone. Він не став виправдовуватися, а довів їх до абсурду.

Прочитав у Threads про підсумки розіграшу iPhone і готовий зізнатися, що насправді 100 iPhone роздали не рандомно, а нашим співробітникам, які брали участь у пограбуванні Лувру. Ну, ось сказав правду і полегшало, — іронізує Гороховський

Коли розіграють мільйон гривень серед тих, хто знайшов 50 лимонів

Розіграш мільйона гривень серед тих, хто знайшов всі лимони, заплановано на 21 жовтня. Слідкувати за ним можна буде в прямому ефірі Instagram з 12:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всі 50 лимонів, які можна було знайти безкоштовно, виявили понад 700 тисяч людей. Загалом хоча б один лимон зібрали понад 3,5 млн користувачів.

