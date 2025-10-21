Українці запідозрили, що лимони "Монобанку" - обман. Там вже відповіли

"Монобанк" оприлюднив результати розіграшу iPhone та солодких призів серед тих, хто знайшов 10 лимонів. Проте переможців просто назвали списками, без жодного розіграшу в ефірі чи хоча б у запису, українці запідозрили обман.

Що треба знати:

"Монобанк" у дивний спосіб оголосив переможців, які отримують iPhone

Українці діляться сумнівами, що їх було обрано чесно

Гороховський саркастично відповів тим, хто не вірить, що розіграш був реальним

У соцмережі TikTok з'явилося чимало відео, в яких українці діляться сумнівами щодо того, як було названо переможців. Багато хто підозрює, що їх обрали не рандомно, а, наприклад, серед співробітників "Монобанку".

Втім у коментарях хтось пише, що таки виграв. Дехто похвалився отриманням банки шоколадних монет (за пошук дитячих лимонів), хтось заявив, що виграв iPhone та вже отримав дзвінок з Моно з запитанням, куди відправити приз.

Що відповіли на ці сумніви у "Моно"

Співзасновник "Монобанк" Олег Гороховський саркастично прокоментував сумніви українців щодо справедливості розіграшу iPhone. Він не став виправдовуватися, а довів їх до абсурду.

Прочитав у Threads про підсумки розіграшу iPhone і готовий зізнатися, що насправді 100 iPhone роздали не рандомно, а нашим співробітникам, які брали участь у пограбуванні Лувру. Ну, ось сказав правду і полегшало, — іронізує Гороховський

Коли розіграють мільйон гривень серед тих, хто знайшов 50 лимонів

Розіграш мільйона гривень серед тих, хто знайшов всі лимони, заплановано на 21 жовтня. Слідкувати за ним можна буде в прямому ефірі Instagram з 12:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всі 50 лимонів, які можна було знайти безкоштовно, виявили понад 700 тисяч людей. Загалом хоча б один лимон зібрали понад 3,5 млн користувачів.