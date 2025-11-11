Рус

Гелловін минув, а герой лишився: львівський Бетмен на підборах став вірусним (фото, відео)

Галина Михайлова
Бетмен на Гелловін вразив львів'ян
Бетмен на Гелловін вразив львів'ян. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей образ Бетмена відрізняється від канонічного.

Гелловін відгримів вже понад тиждень тому, а мережа все ще не вщухає з приводу хлопця в костюмі Бетмена. Звичайний образ супергероя він доповнив взуттям на високих підборах і миттєво завірусився.

Відео та з Бетменом були зняті у Львові. Зазначимо, що захват користувачів викликав не тільки артистизм чоловіка в костюмі, який залюбки позував на камеру, а й його вправність. "Це треба мати шикарну рівновагу, щоб пройтись на таких велюрових тягах на бруківці, моя повага", — пише один з користувачів.

"Найкращий образ у Львові", "Неймовірний вайб", — хвалять користувачі створений образ.

Коментарі про Бетмена у Львові

"Бетмен" також цікаво позував в центрі міста із усіма охочими. Фото поділилась користувачка Діана.

Бетмен позує у Львові в Гелловін
Бетмен позує у Львові
Бетмен позує у Львові в Гелловін
Бетмен позує з дівчатами

Не тільки з дівчатами фотографувався чоловік в костюмі. Він добряче погуляв Львовом в став героєм численних фото. Фото поділився користувач Дмитро.

Бетмен позує у Львові в Гелловін
Бетмен позує з хлопцями

"Це місто потребує діву", "helloqueen", — коментарі щодо костюма здебільшого були позитивні. Однак знайшлись і критики, що не оцінили костюм та назвали Львів "містом сексшопів та бдсма". Додамо, що львівського "Бетмена" бачили в кількох багатолюдних місцях.

Раніше "Телеграф" показував, як українці святкували Гелловін. Хоч це свято достатньо нове, зазвичай привертає увагу молоді завдяки можливості перевтілитися в цікаві образи. Їх цьогоріч було чимало.

