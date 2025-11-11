Гелловін минув, а герой лишився: львівський Бетмен на підборах став вірусним (фото, відео)

Цей образ Бетмена відрізняється від канонічного.

Гелловін відгримів вже понад тиждень тому, а мережа все ще не вщухає з приводу хлопця в костюмі Бетмена. Звичайний образ супергероя він доповнив взуттям на високих підборах і миттєво завірусився.

Відео та з Бетменом були зняті у Львові. Зазначимо, що захват користувачів викликав не тільки артистизм чоловіка в костюмі, який залюбки позував на камеру, а й його вправність. "Це треба мати шикарну рівновагу, щоб пройтись на таких велюрових тягах на бруківці, моя повага", — пише один з користувачів.

"Найкращий образ у Львові", "Неймовірний вайб", — хвалять користувачі створений образ.

"Бетмен" також цікаво позував в центрі міста із усіма охочими. Фото поділилась користувачка Діана.

Бетмен позує у Львові

Бетмен позує з дівчатами

Не тільки з дівчатами фотографувався чоловік в костюмі. Він добряче погуляв Львовом в став героєм численних фото. Фото поділився користувач Дмитро.

Бетмен позує з хлопцями

"Це місто потребує діву", "helloqueen", — коментарі щодо костюма здебільшого були позитивні. Однак знайшлись і критики, що не оцінили костюм та назвали Львів "містом сексшопів та бдсма". Додамо, що львівського "Бетмена" бачили в кількох багатолюдних місцях.

Раніше "Телеграф" показував, як українці святкували Гелловін. Хоч це свято достатньо нове, зазвичай привертає увагу молоді завдяки можливості перевтілитися в цікаві образи. Їх цьогоріч було чимало.