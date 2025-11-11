Хэллоуин прошел, а герой остался: львовский Бэтмен на каблуках стал вирусным (фото, видео)
-
-
Этот образ Бэтмена отличается от канонического.
Хэллоуин отгремел уже больше недели назад, а сеть все еще не утихает по поводу парня в костюме Бэтмена. Обычный образ супергероя он дополнил обувью на высоком каблуке и мгновенно завирусился.
Видео с Бэтменом были сняты во Львове. Отметим, что восторг пользователей вызвал не только артистизм мужчины в костюме, который охотно позировал на камеру, но и его сноровка. "Это нужно иметь шикарное равновесие, чтобы пройтись на таких велюровых тягах на брусчатке, мое уважение", — пишет один из пользователей.
"Лучший образ во Львове", "Невероятный вайб", — хвалят пользователи созданный образ.
"Бэтмен" также интересно позировал в центре города со всеми желающими. Фото поделилась пользовательница Диана.
Не только с девушками фотографировался мужчина в костюме. Он изрядно погулял по Львову в став героем многочисленных фото. Фото поделился пользователь Дмитрий.
"Этот город нуждается в диве", "helloqueen", — комментарии по костюму в большинстве своем были положительные. Однако нашлись и критики, не оценившие костюм и назвавшие Львов "городом сексшопов и бдсма". Добавим, что львовского "Бэтмена" видели в нескольких многолюдных местах.
