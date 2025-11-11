Укр

Хэллоуин прошел, а герой остался: львовский Бэтмен на каблуках стал вирусным (фото, видео)

Галина Михайлова
Читати українською
Бэтмен на Хэллоуин поразил львовян
Бэтмен на Хэллоуин поразил львовян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот образ Бэтмена отличается от канонического.

Хэллоуин отгремел уже больше недели назад, а сеть все еще не утихает по поводу парня в костюме Бэтмена. Обычный образ супергероя он дополнил обувью на высоком каблуке и мгновенно завирусился.

Видео с Бэтменом были сняты во Львове. Отметим, что восторг пользователей вызвал не только артистизм мужчины в костюме, который охотно позировал на камеру, но и его сноровка. "Это нужно иметь шикарное равновесие, чтобы пройтись на таких велюровых тягах на брусчатке, мое уважение", — пишет один из пользователей.

"Лучший образ во Львове", "Невероятный вайб", — хвалят пользователи созданный образ.

Комментарии о Бэтмене во Львове

"Бэтмен" также интересно позировал в центре города со всеми желающими. Фото поделилась пользовательница Диана.

Бэтмен позирует во Львове в Хэллоуин
Бэтмен позирует во Львове
Бэтмен позирует во Львове в Хэллоуин
Бэтмен позирует с девушками

Не только с девушками фотографировался мужчина в костюме. Он изрядно погулял по Львову в став героем многочисленных фото. Фото поделился пользователь Дмитрий.

Бэтмен позирует во Львове в Хэллоуин
Бэтмен позирует с ребятами

"Этот город нуждается в диве", "helloqueen", — комментарии по костюму в большинстве своем были положительные. Однако нашлись и критики, не оценившие костюм и назвавшие Львов "городом сексшопов и бдсма". Добавим, что львовского "Бэтмена" видели в нескольких многолюдных местах.

Ранее "Телеграф" показывал, как украинцы праздновали Хэллоуин. Хотя этот праздник достаточно новый, обычно привлекает молодежь благодаря возможности превратиться в интересные образы. Их в этом году было немало.

