Хэллоуин прошел, а герой остался: львовский Бэтмен на каблуках стал вирусным (фото, видео)

Этот образ Бэтмена отличается от канонического.

Хэллоуин отгремел уже больше недели назад, а сеть все еще не утихает по поводу парня в костюме Бэтмена. Обычный образ супергероя он дополнил обувью на высоком каблуке и мгновенно завирусился.

Видео с Бэтменом были сняты во Львове. Отметим, что восторг пользователей вызвал не только артистизм мужчины в костюме, который охотно позировал на камеру, но и его сноровка. "Это нужно иметь шикарное равновесие, чтобы пройтись на таких велюровых тягах на брусчатке, мое уважение", — пишет один из пользователей.

"Лучший образ во Львове", "Невероятный вайб", — хвалят пользователи созданный образ.

"Бэтмен" также интересно позировал в центре города со всеми желающими. Фото поделилась пользовательница Диана.

Бэтмен позирует во Львове

Бэтмен позирует с девушками

Не только с девушками фотографировался мужчина в костюме. Он изрядно погулял по Львову в став героем многочисленных фото. Фото поделился пользователь Дмитрий.

Бэтмен позирует с ребятами

"Этот город нуждается в диве", "helloqueen", — комментарии по костюму в большинстве своем были положительные. Однако нашлись и критики, не оценившие костюм и назвавшие Львов "городом сексшопов и бдсма". Добавим, что львовского "Бэтмена" видели в нескольких многолюдных местах.

Ранее "Телеграф" показывал, как украинцы праздновали Хэллоуин. Хотя этот праздник достаточно новый, обычно привлекает молодежь благодаря возможности превратиться в интересные образы. Их в этом году было немало.