Чому сонячні панелі не врятують під час блекаутів: експерт зробив несподівану заяву
Експерт з ЖКГ пояснив, чому сонячні станції не забезпечують енергонезалежність будинків та чому утеплення потрібне більше.
Сонячні панелі можуть бути неефективним рішенням. Зокрема, коли йдеться про термомодернізацію будинку.
Факти:
Сонячні станції — не енергонезалежність, а дохід для керівників ОСББ
Втрати тепла в будинках сягають 20–50% і сонячними панелями цього не змінити
Узимку сонячні панелі повкривають лише 10% потреб будинку, це не допоможе при блекауті
Про це "Телеграфу" розповів експерт з ЖКГ Олег Попенко. Він наголосив — "сонячні станції є додатковим заробітком для голів ОСББ". Експерт впевнений, що встановлення сонячних електростанцій на будинках не доречне ні до війни, ні після, якщо їх робити замість тепломодернізації.
Тепломодернізація (також вживається термін "термомодернізація") — це комплекс заходів, спрямованих на утеплення будівлі та модернізацію її інженерних систем для підвищення енергоефективності, зниження тепловтрат та зменшення витрат на опалення. Олег Попенко розповідає, що втрати тепла в будинках критично великі — від 20% до 50%.
Що ж до ефективності сонячних панелей для досягнення енергонезалежності, експерт також сумнівається у цьому. Заяви, що ліфти та підкачування води працюватиме навіть під час блекаутів, Попенко назвав неправдою та маніпуляцією.
За його словами, сонячна електростанція взимку дає не більше 10% загального обсягу.
Фактично вона дає електроенергію 3 дні, а 27 її звідкись треба брати. І про жодну енергонезалежність багатоквартирного будинку тоді, коли нам потрібно, не йде мова
Раніше "Телеграф" розповідав, що в приватному будинку можна не тільки встановити сонячні панелі для досягнення енергонезалежності, а й ще продавати державі електроенергію за "Зеленим тарифом". Для покращення показників тепла в будинку, сонячні панелі можна комбінувати з тепловим насосом.