Суїциди, хейт та відсутність відпочинку: омбудсменка Решетилова поскаржилась на умови роботи в ТЦК

Працівники ТКЦ виснажені, наголошує Решетилова, оскільки людей банально не вистачає

Робота у ТЦК та СП дуже далека від ідеалу. Співробітники територіальних центрів комплектування та соцпідтримки часто по пів року не мають вихідних та відпусток.

Працівники "військкоматів" відчувають постійну агресію громадян та фізичні напади. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, серед службовців ТЦК вже траплялися випадки суїцидів.

Не рахуючи питань обліку військовозобовʼязаних і безпосередньої мобілізації, у працівників структури ще десятки задач і обов'язків перед військовослужбовцями і їхніми родинами. Утім, наголосила уповноважена з захисту прав військових, укомплектованість ТЦК в Україні нижча 40%.

"Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати", — запропонувала вона.

