Суициды, хейт и отсутствие отдыха: омбудсменка Решетилова пожаловалась на условия работы в ТЦК

Работники ТКЦ истощены, отмечает Решетилова, поскольку людей банально не хватает

Работа в ТЦК и СП очень далека от эталона. У сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки часто по пол года нет выходных и отпусков.

Работники "военкоматов" испытывают постоянную агрессию граждан и физические нападения. Об этом сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Что нужно знать

Работники ТЦК работают практически без выходных

Территориальные центры укомплектованы менее чем наполовину

Среди служащих уже были случаи самоубийств

По ее словам, среди служащих ТЦК уже были случаи суицидов.

Кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации, у работников структуры еще десятки задач и обязанностей перед военнослужащими и их семьями. Впрочем, отметила уполномоченная по защите прав военных укомплектованность ТЦК в Украине ниже 40%.

"Прекрасно было бы, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как нужно работать", — предложила она.

