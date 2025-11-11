Суициды, хейт и отсутствие отдыха: омбудсменка Решетилова пожаловалась на условия работы в ТЦК
Работники ТКЦ истощены, отмечает Решетилова, поскольку людей банально не хватает
Работа в ТЦК и СП очень далека от эталона. У сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки часто по пол года нет выходных и отпусков.
Работники "военкоматов" испытывают постоянную агрессию граждан и физические нападения. Об этом сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.
По ее словам, среди служащих ТЦК уже были случаи суицидов.
Кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации, у работников структуры еще десятки задач и обязанностей перед военнослужащими и их семьями. Впрочем, отметила уполномоченная по защите прав военных укомплектованность ТЦК в Украине ниже 40%.
"Прекрасно было бы, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как нужно работать", — предложила она.
