Суициды, хейт и отсутствие отдыха: омбудсменка Решетилова пожаловалась на условия работы в ТЦК

Алексей Руденко
Работники ТКЦ истощены, отмечает Решетилова, поскольку людей банально не хватает

Работа в ТЦК и СП очень далека от эталона. У сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки часто по пол года нет выходных и отпусков.

Работники "военкоматов" испытывают постоянную агрессию граждан и физические нападения. Об этом сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

Что нужно знать

  • Работники ТЦК работают практически без выходных
  • Территориальные центры укомплектованы менее чем наполовину
  • Среди служащих уже были случаи самоубийств

По ее словам, среди служащих ТЦК уже были случаи суицидов.

Кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации, у работников структуры еще десятки задач и обязанностей перед военнослужащими и их семьями. Впрочем, отметила уполномоченная по защите прав военных укомплектованность ТЦК в Украине ниже 40%.

"Прекрасно было бы, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как нужно работать", — предложила она.

