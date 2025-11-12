Абсурдность зашкаливает? В Украине уничтожают собственный урожай, кто и почему это делает

Есть хозяйства, где продукция до сих пор в поле

В Украине сложилась драматическая ситуация с луком, урожай которого фермерам зачастую приходится просто уничтожать. Порой это выгоднее, чем собирать его.

Об этом эксперты рассказали

Так, владелец ФГ "Пан Билан" на Одесщине Виталий Билан в комментарии СМИ рассказал о реальных цифрах: "Себестоимость зависит от урожайности. Пока лук высокого качества стоит 7-8 гривен за килограмм. Это если он получил не только азот, но и другие удобрения, в частности калий, профилактику от болезней и была правильно собрана".

Оптовики забирают лук с поля в среднем за 3,50 гривны, со склада – за 5 гривен за килограмм. В торговых сетях овощи стоят от 8 гривен. В таких условиях зарабатывают ритейлы и дистрибьюторы, но не фермеры.

А директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько поделился собственным опытом попытки сдать продукцию на переработку:

На переработку могут взять по 2 гривны. И собрать стоит только 2 гривны расходы на людей. Плюс доставка – еще 1,50 гривны. А потом тебе скажут: "А что ты такое привез? Она не подходит, потому что немного мелковатая. Мне надо большую на переработку – калибр от 7+ см. Забирай". И возникает вопрос: где выкинуть? А говорят – чтобы выбросить, нужно заплатить 10 тысяч гривен описал абсурдность ситуации фермер.

Международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков в комментарии "Телеграфу" подтвердил: "Есть хозяйства, где лук до сих пор в поле. У некоторых он примерз. Некоторые – уже запахивают поля с луком".

Еще две недели назад лук в Днепропетровской области закупали за 4 гривны за килограмм, но из-за заморозков часть урожая испортилась.

Фермеры сейчас не спекулируют, они стремятся выжить. Ибо если уйдут в минус, то не смогут выращивать на следующий год. В целом в этом году пострадали все, – подытожил Булгаков

