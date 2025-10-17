Українці можуть отримати від держави понад тисячу гривень на "комуналку": але є нюанс

Нова програма розрахована на допомогу мешканцям прифронтових областей України

В Україні анонсували нову програму додаткових виплат українцям, спрямовану на покриття комунальних витрат. Проте отримати доплату від держави за цією програмою зможуть тільки мешканці прифронтових регіонів.

Що треба знати:

Загалом можна отримати понад тисячу гривень на оплату "комуналки", але тільки тим, хто мешкає у прифронтових регіонах

Програму фінансуватимуть до завершення воєнного стану в Україні

Якщо родина евакуювалася з прифронтового регіону, виплати автоматично припиняються

Про нову програму повідомили в українських ЗМІ із посиланням на Міністерство соціальної політики. Зазначається, що додаткові виплати на оплату комунальних послуг можуть отримати тільки сім'ї, що мешкають на прифронтових територіях. Програму фінансуватиме держава — і витратити гроші можна буде виключно за призначенням.

На одного члена сім'ї покладено 432 гривні, але сума не може перевищувати 1296 гривень на домогосподарство — тобто, виплат із розрахунку на трьох членів сім'ї. Навіть, якщо в сім'ї більше людей, більшу виплату отримати не вдасться. За розрахунками уряду, 1296 гривень буде достатньо, щоб оплатити до 300 кіловатів витраченої електроенергії, або частину інших комунальних витрат на місяць.

Ще один нюанс — отримати виплати зможуть українці, у яких вже є субсидії та пільги на оплату "комуналки". Хороший момент — нараховувати виплати будуть автоматично через Пенсійний фонд. Подавати нові заяви, або документи не потрібно.

Фінансування програми передбачено аж до завершення воєнного стану, або до моменту, поки мешканці прифронтових регіонів не почнуть самостійно платити за послуги. Але і тут є важливий момент: якщо родина евакуюється з небезпечної області — виплати автоматично припиняються. Річ у тім, що допомога прив'язана до місця проживання і якщо субсидіанти його змінять — гроші платити не будуть.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики повідомили, що до кінця 2025 року ціни на електроенергію не змінюватимуть. Після 31 жовтня тариф на електричну енергію для побутових споживачів залишиться на поточному рівні. Він становить 4,32 грн за 1 кВт/год.

Проте вже у найближчі роки українців очікує суттєве зростання вартості електроенергії. Відповідно до прогнозу Міністерства економіки, з 2026 року ціна для побутових споживачів щороку збільшуватиметься на 10-20%.