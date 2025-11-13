Дні чи тижні? Як довго сучасна новобудова виживе без опалення – прогноз експерта

Новобудови накачані сучасними технологіями

Сучасні новобудови без опалення через блекаут можуть "виживати" протягом днів, а в деяких випадках навіть тижнів. Проте прогнози залежать від тяжкості холодів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директорка ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак".

Більш детально читайте у матеріалі: "Без світла, тепла та води: чому новобудови можуть стати непридатними для життя цієї зими".

За її словами, енергоефективні новобудови можуть протриматися досить довго:

Будинок енергоефективний, він зразу утеплений, він дійсно накачаний сучасними технологіями, то якщо буде вже промерзати, це десь, якщо вже місяць дійсно не буде теплоносія, тоді прийдеться зливати воду сказала Корчак

Однак вона застерігає, що такі оптимістичні прогнози справедливі для м'яких зим: "Якби стабільно мороз тримався в нас більше 12-15 градусів стабільно, то так, тоді буде тиждень. А в нас, в принципі, і таких морозів серйозних, як були, то немає. У нас вже така напівєвропейська. У нас більша сльота".

Час промерзання різних типів будинків

