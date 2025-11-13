Дни или недели? Как долго современная новостройка выживет без отопления - прогноз эксперта

Новостройки накачаны современными технологиями

Современные новостройки без отопления из-за блэкаута могут "выживать" на протяжении дней, а в некоторых случаях даже недель. Однако прогнозы зависят от тяжести холодов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Заречный 3-А" Ирина Корчак.

Более подробно читайте в материале: "Без света, тепла и воды: почему новостройки могут стать непригодными для жизни этой зимой".

По её словам, энергоэффективные новостройки могут продержаться достаточно долго:

Дом энергоэффективный, он сразу утеплен, он действительно накачан современными технологиями, то если будет уже промерзать, это где-то, если месяц действительно не будет теплоносителя, тогда придется сливать воду. сказала Корчак

Однако она предостерегает, что такие оптимистичные прогнозы справедливы для мягких зим: "Если бы стабильно мороз держался у нас больше 12-15 градусов, то да, тогда будет неделя. А у нас, в принципе, и таких морозов серьезных, как были, то нет. У нас уже такая полуевропейская зима, в основном слякоть."

Время промерзания разных типов домов

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде планируют принять законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда.