Дни или недели? Как долго современная новостройка выживет без отопления - прогноз эксперта

Денис Подставной
Новые дома хорошо держат тепло
Новые дома хорошо держат тепло. Фото "Телеграф"

Новостройки накачаны современными технологиями

Современные новостройки без отопления из-за блэкаута могут "выживать" на протяжении дней, а в некоторых случаях даже недель. Однако прогнозы зависят от тяжести холодов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала директор ОСМД "Заречный 3-А" Ирина Корчак.

По её словам, энергоэффективные новостройки могут продержаться достаточно долго:

Дом энергоэффективный, он сразу утеплен, он действительно накачан современными технологиями, то если будет уже промерзать, это где-то, если месяц действительно не будет теплоносителя, тогда придется сливать воду.

сказала Корчак

Однако она предостерегает, что такие оптимистичные прогнозы справедливы для мягких зим: "Если бы стабильно мороз держался у нас больше 12-15 градусов, то да, тогда будет неделя. А у нас, в принципе, и таких морозов серьезных, как были, то нет. У нас уже такая полуевропейская зима, в основном слякоть."

Время промерзания разных типов домов

