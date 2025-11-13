Це вбивця тепла: що в жодному разі не можна робити в багатоповерхівці, щоб не замерзнути взимку

Ряд факторів впливає на фундамент та життєдіяльність будинку

Перепланування на перших поверхах багатоповерхівок підвищують тепловтрати. У разі відключення опалення весь будинок може бути під загрозою, але це не найбільша проблема через це.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла експертка з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Кристина Ненно.

За її словами, перепланування на перших поверхах зараз є "найдеструктивнішим фактором".

"Наприклад, коли вибивають у хрущовці панельного типу вхідні двері. Тріщина може піти в іншій частині будинку… Або прибудовані балкони також впливають на фундамент та життєдіяльність будинку ", — сказала експерт.

Все це викликає деформацію, тріщини та підмивання фундаменту, що ускладнює проблеми з втратами. Ба більше, в майбутньому серйозні перепланування на перших поверхах можуть призвести до просідання цілих поверхів.

"І потім у нас починається: зміцнення будинків металоконструкціями, щоб будинок не звалився", — зазначила Ненно.

