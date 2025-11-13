Это убийца тепла: что ни в коем случае нельзя делать в многоэтажке, чтобы не замерзнуть зимой

Ряд факторов влияет на фундамент и жизнедеятельность дома

Перепланировки на первых этажах многоэтажек увеличивают теплопотери. В случае отключения отопления весь дом может быть под угрозой, но даже это не самая большая проблема из-за этого.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

По ее словам, перепланировки на первых этажах в настоящий момент являются "наиболее деструктивным фактором".

"Например, когда выбивают в хрущевке панельного типа входные двери. Трещина может пойти в другой части дома… Или пристроенные балконы тоже влияют на фундамент и жизнедеятельность дома", — сказала эксперт.

Все это вызывает деформацию, трещины и подмывание фундамента, что усугубляет проблемы с теплопотерями. Более того, в будущем серьезные перепланировки на первых этажах и вовсе могут привести к проседанию целых этажей.

"И потом у нас начинается: укрепление домов металлоконструкциями, чтобы дом не рухнул", — отметила Ненно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде планируют принять законопроект об осуществлении комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилфонда.