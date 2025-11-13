Хто може очолити Міненерго після великого скандалу. Що відомо про ймовірного кандидата (фото)

Ексміністерці Гринчук вже нібито знайшли заміну

На посаду міністра енергетики після відставки Світлани Гринчук на тлі великого корупційного скандалу ймовірніше вже знайшли нову людину. Новим голову Міненерго може стати керівник НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерела в Офісі президента. Як каже співрозмовник видання, наразі інших кандидатів в Офісі немає.

Що треба знати:

10 листопада НАБУ розкрило результати операції "Мідас" , яка викрила корупційну схему в енергетиці

12 листопада Гринчук та Галущенко написали заяви про відставку

В Офісі президента вже нібито є кандидат на пост міністра енергетики, але офіційно це не підтверджують

За словами джерел, Корецького називають одним з найсильніших в галузі енергетики, тому його кандидатура на пост міністра цілком обґрунтована. Зауважимо, що цю інформацію офіційно не підтверджували, але відповідні розмови в Офісі президента ходять.

Сергій Корецький

Що відомо про Корецького

З травня 2025 він очолює НАК "Нафтогаз". На цій посаді Корецький замінив Олексія Чернишова, якого призначили міністром національної єдності. До цього Корецький понад два роки був головкою "Укрнафти", а раніше керував мережею автозаправних станцій "WOG".

Сергій Корецький має економічну освіту у сфері енергетики та видобування газу. З 1997 до 2018 року Корецький працював у групі компаній "Континіум" у Луцьку. Тут він починав свій шлях від працівника аналітичного відділу та піднявся до генерального директора.

У 2002 році він очолив СП "Західна Нафтова Група", а з 2007 року був CEO управляючої компанії групи "Континіум". З 2013 року Корецький став генеральним директором WOG. У квітні 2019 року він заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.

У 2022 році Корецького призначили директором ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". За його головування компанія збільшила видобуток нафти та газу. У 2025 його призначили головою правління Нафтогазу.

