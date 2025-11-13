Кто может возглавить Минэнерго после большого скандала. Что известно о возможном кандидате (фото)

Экс-министру Гринчук уже якобы нашли замену

На должность министра энергетики после отставки Светланы Гринчук на фоне крупного коррупционного скандала, скорее всего, уже нашли нового человека. Новым главой Минэнерго может стать руководитель НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Офисе президента. Как говорит собеседник издания, пока других кандидатов в Офисе нет.

Что нужно знать:

10 ноября НАБУ раскрыло результаты операции "Мидас" , в ходе которой разоблачили коррупционную схему в энергетике

12 ноября Гринчук и Галущенко написали заявления об отставке

В Офисе президента уже якобы есть кандидат на пост министра энергетики, но официально это не подтверждают

По словам источников, Корецкого называют одним из самых сильных в области энергетики, потому его кандидатура на пост министра полностью обоснована. Заметим, что эта информация официально не подтверждалась, но соответствующие разговоры в Офисе президента ходят.

Сергей Корецкий

Что известно о Корецком

С мая 2025 года он возглавляет НАК "Нафтогаз". В этой должности Корецкий заменил Алексея Чернышева, которого назначиои министром национального единства. До этого Корецкий более двух лет был главкой "Укрнафты", а ранее управлял сетью автозаправочных станций "WOG".

Сергей Корецкий имеет экономическое образование в сфере энергетики и добычи газа. С 1997 по 2018 год Корецкий работал в группе компаний "Континиум" в Луцке. Здесь он начинал свой путь от работника аналитического отдела и поднялся до генерального директора.

Сергей Корецкий

В 2002 году он возглавил СП Западная Нефтяная Группа, а с 2007 года был CEO управляющей компании группы Континиум. С 2013 г. Корецкий стал генеральным директором WOG. В апреле 2019 года он основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.

В 2022 году Корецкого был назначен директором ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". За его председательство компания увеличила добычу нефти и газа. В 2025 году его назначили председателем правления Нафтогаза.

