Операція "Мідас": одного з фігурантів можуть позбавити громадянства

Бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі", можуть позбавити українського громадянства. Це питання розглядають юристи.

10 листопада в рамках операції "Мідас" НАБУ провело обшуки у Тимура Міндіча

У ЗМІ з’явилася інформація, що Міндіча можуть позбавити громадянства

Зеленський може ухвалити рішення про позбавлення громадянства Міндіча, виходячи з висновків юристів

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що юристи оцінюють, чи зможе позбавлення громадянства Міндіча пошкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.

Джерела видання повідомляють, що президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про припинення громадянства Міндіча, виходячи з результатів висновків юристів.

"Щоб ніхто не сумнівався, ніби позбавлення громадянства убезпечить від суду", — сказало джерело.

Тимур Міндіч — що про нього відомо

Міндіч Тимур Михайлович – український бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". Він фігурант розслідування НАБУ з розкрадання державних коштів.

У ЗМІ часто називали Міндіча "другом" президента Володимира Зеленського, одним із співвласників фірми "Квартал 95" та наближеним до Офісу президента. Однак він також має зв’язки з Ігорем Коломойським. Це підтверджує те, що у травні 2019 року, коли Коломойський повернувся до України з Ізраїлю, його супроводжували депутат від партії "Відродження" Андрія Шипка та співвласник "95-го кварталу" Тимур Міндіч.

Джерела УП повідомляли, що бізнесмен нібито вранці за кілька годин до обшуків виїхав з України. Однак у ДПСУ заявили, що не мають доступу до інформації про ймовірний виїзд бізнесмена Тимура Міндіча.

Цікаво, що у липні 2025 року медіа вже писали, що бізнесмен нібито виїхав із України до Австрії. Наразі місце знаходження Міндіча точно не відоме.

Обшуки, "Мідас" та "Енергоатом" — передісторія

Вранці 10 листопада НАБУ провело обшуки у Міднича, Галущенка та "Енергоатомі". Саме Бюро безпосередньо не назвало прізвищ учасників схеми, але про "Енергоатом" говорило.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів.

"Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", — кажуть у НАБУ.

Відомо, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики та колишнього правоохоронця. Останній обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Ці люди забезпечували контроль за кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії. Таким чином, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль тих, хто "дивиться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники пояснили, як скандальний Міндіч зміг втекти з України.