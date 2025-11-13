Операция "Мидас": одного из фигурантов могут лишить гражданства

Сейчас идет юридическая оценка возможных рисков

Бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, фигурирующего в деле о коррупции в "Энергоатоме", могут лишить украинского гражданства. Этот вопрос рассматривают юристы.

Что нужно знать:

10 ноября в рамках операции "Мидас" НАБУ провело обыски у Тимура Миндича

В СМИ появилась информация, что Миндича могут лишить гражданства

Зеленский может принять решение о лишении гражданства Миндича, исходя из выводов юристов

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что юристы оценивают, сможет ли лишение гражданства Миндича повредить процессуальным действиям в отношении его личности, следствию по делу в целом, судебным процессам и т.д.

Источники издания сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение о прекращении гражданства Миндича исходя из результатов выводов юристов.

"Чтобы никто не сомневался, будто лишение гражданства обезопасит от суда", — сказал источник.

Тимур Миндич

Тимур Миндич — что о нем известно

Миндич Тимур Михайлович — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". Он — фигурант расследования НАБУ по хищению государственных средств.

В СМИ часто называли Миндича "другом" президента Владимира Зеленского, одним из совладельцев фирмы "Квартал 95" и приближенным к Офису президента. Однако у него также есть связи с Игорем Коломойским. Это подтверждает то, что в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

Источники УП сообщали, что бизнесмен якобы утром, за несколько часов до обысков, уехал из Украины. Однако в ГПСУ заявили, что не имеют доступа к информации о предположительном выезде бизнесмена Тимура Миндича.

Интересно, что в июле 2025 года медиа уже писали, что бизнесмен якобы выехал из Украины в Австрию. Сейчас место нахождения Миндича точно не известно.

Тимур Миндич. Фото: Радио Свобода

Обыски, "Мидас" и "Энергоатом" — предыстория

Утром 10 ноября НАБУ провело обыски у Миднича, Галущенко и "Энергоатоме". Само Бюро непосредственно не назвало фамилий участников схемы, но об "Энергоатоме" говорило.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом"", — говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

"Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", — говорят в НАБУ.

Известно, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, и бывшего правоохранителя. Последний занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Эти люди обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, используя служебные связи в министерстве и государственной компании. Таким образом, управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пограничники объяснили, как скандальный Миндич смог сбежать из Украины.