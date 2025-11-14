Як вижити взимку без опалення та світла: український ЖК показав еталонний захист (фото)

Нове житло зможе краще протистояти холодам та відключенням світла.

Деякі забудовники вже комплексно підходять до майбутніх важких зим в Україні через можливі блекаути. Вони впроваджують у свої будинки одразу кілька технологій, які допоможуть пройти холод у теплі.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директорка ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак".

За приклад вона навела житловий комплекс "Гравіті Парк".

Я зараз працюю з забудовником "Креаторбуд", і в них ось зараз вводиться в експлуатацію новий житловий комплекс "Гравіті Парк". Будинок вже здався в експлуатацію. Сонячні панелі стоять, акумулятори, газова котельня на даху. Будинок повністю автономний сказала Корчак

ЖК "Гравіті Парк"

При цьому умови у цьому ЖК Корчак називає "безпрецендентними".

Подарунок у них безкоштовна електроенергія: для однокімнатних квартир 250 кВт, для двокімнатних 300 кВт, для трикімнатних 350 кВт. каже директорка ОСББ

Важлива деталь — мала етажність: "Оцей будинок — дев'ять поверхів. Там всього 53 квартири". Це дозволяє ефективніше управляти енергоресурсами та забезпечувати автономність.

