Рус

Як вижити взимку без опалення та світла: український ЖК показав еталонний захист (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як обігріти квартиру взимку
Як обігріти квартиру взимку

Нове житло зможе краще протистояти холодам та відключенням світла.

Деякі забудовники вже комплексно підходять до майбутніх важких зим в Україні через можливі блекаути. Вони впроваджують у свої будинки одразу кілька технологій, які допоможуть пройти холод у теплі.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директорка ОСББ "Зарічний 3-А" Ірина Корчак".

Більш детально читайте у матеріалі: "Без світла, тепла та води: чому новобудови можуть стати непридатними для життя цієї зими".

За приклад вона навела житловий комплекс "Гравіті Парк".

Я зараз працюю з забудовником "Креаторбуд", і в них ось зараз вводиться в експлуатацію новий житловий комплекс "Гравіті Парк". Будинок вже здався в експлуатацію. Сонячні панелі стоять, акумулятори, газова котельня на даху. Будинок повністю автономний

сказала Корчак

ЖК "Гравіті Парк"

При цьому умови у цьому ЖК Корчак називає "безпрецендентними".

Подарунок у них безкоштовна електроенергія: для однокімнатних квартир 250 кВт, для двокімнатних 300 кВт, для трикімнатних 350 кВт.

каже директорка ОСББ

Важлива деталь — мала етажність: "Оцей будинок — дев'ять поверхів. Там всього 53 квартири". Це дозволяє ефективніше управляти енергоресурсами та забезпечувати автономність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді планують ухвалити законопроєкт про здійснення комплексної реконструкції кварталів застарілого житлофонду.

Теги:
#Опалення #Новобудови #Украіан #ЖК