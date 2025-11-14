Як зробити пелети для котла з будь-якої сировини: виробники розкрили головний секрет
У гранульованому вигляді паливо горить добре
Отримати гранули біопалива, яке можна використовувати в котлах для опалення будинку, можна практично з будь-яких відходів. Але для цього до них потрібно додати ще один компонент.
Маркетолог ТОВ "Артмаш" Марина Максімова у коментарі "Телеграфу" поділилася секретом.
За її словами, до майбутнього палива треба додати відходи соняшнику.
Взагалі, якщо докинути 10% відходів соняшника, будь-які відходи гранулюються
А в такому у такому гранульованому вигляді, додає експертка, паливо зазвичай горить добре.
