Як зробити пелети для котла з будь-якої сировини: виробники розкрили головний секрет

У гранульованому вигляді паливо горить добре

Отримати гранули біопалива, яке можна використовувати в котлах для опалення будинку, можна практично з будь-яких відходів. Але для цього до них потрібно додати ще один компонент.

Маркетолог ТОВ "Артмаш" Марина Максімова у коментарі "Телеграфу" поділилася секретом.

За її словами, до майбутнього палива треба додати відходи соняшнику.

Взагалі, якщо докинути 10% відходів соняшника, будь-які відходи гранулюються сказала Максімова

Порівняння вартості тепла з різних видів палива

А в такому у такому гранульованому вигляді, додає експертка, паливо зазвичай горить добре.

