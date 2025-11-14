Как сделать пеллеты для котла из любого сырья: производители раскрыли главный секрет

В гранулированном виде топливо горит хорошо

Получить гранулы биотопива, которое можно использовать в котлах для отопления дома, можно практически из любых отходов. Но для этого к ним необходимо добавить еще один компонент.

Маркетолог ООО "Артмаш" Марина Максимова в комментарии "Телеграфу" поделилась секретом.

По её словам, в будущее топливо нужно добавить отходы подсолнечника.

Вообще, если добавить 10% отходов подсолнечника, любые отходы гранулируются сказала Максимова

Сравнение стоимости тепла по разным видам топлива

А в таком в таком гранулированном виде, добавляет эксперт, топливо обычно горит хорошо.

