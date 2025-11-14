Как сделать пеллеты для котла из любого сырья: производители раскрыли главный секрет
В гранулированном виде топливо горит хорошо
Получить гранулы биотопива, которое можно использовать в котлах для отопления дома, можно практически из любых отходов. Но для этого к ним необходимо добавить еще один компонент.
Маркетолог ООО "Артмаш" Марина Максимова в комментарии "Телеграфу" поделилась секретом.
По её словам, в будущее топливо нужно добавить отходы подсолнечника.
Вообще, если добавить 10% отходов подсолнечника, любые отходы гранулируются
А в таком в таком гранулированном виде, добавляет эксперт, топливо обычно горит хорошо.
