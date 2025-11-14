Серйозна небезпека для свиней: чому сира картопля в раціоні може призвести до смерті

Оптимальна та безпечна система годування складається з трьох основних пунктів

Спроби "поліпшити" раціон свиней натуральними продуктами нерідко закінчуються серйозними проблемами зі своїм здоров’ям. Навіть звичайна сира картопля може стати причиною отруєння тварини й спричинити важкі наслідки.

Що потрібно знати:

Сира картопля небезпечний для свиней, оскільки може призвести до отруєння та проблем зі здоров’ям тварини

Варена картопля допускається, але тільки в обмежених кількостях — і не для маленьких поросят

Люцерна та буряк теж можуть викликати отруєння

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла фермер Наталія Черванчук із Вінницької області, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж.

Давала сиру картоплю, вона їла багато й охоче. Тоді вона впала на ноги, а потім привела мертвих поросят. Вона ще місяць не могла підвестися — ми лікували, кололи її", — розповіла фермер. За її словами, причиною стало саме годування сирою картоплею.

Черванчук каже, що варена картопля допустима у невеликих кількостях, проте сира картопля може стати причиною важкого отруєння.

Проблеми виникають і при додаванні до раціону люцерни або буряків.

Коли додаємо люцерку чи буряк – починається отруєння. Запитуєш: "Що дали поросяті?" — "Трохи люцерки". І все, він уже слабкий пояснює співрозмовниця.

Фермер уточнює, що оптимальним та безпечним варіантом є проста система годування поросят:

сухий комбікорм ,

, чиста вода ,

, премікс — вітамінно-мінеральна добавка.

Якщо є суха бійка (подрібнене зерно, — Ред.) і вода — поросяті більше нічого не потрібно підсумувала експерт.

