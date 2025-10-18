Ніколи не кладіть це поруч з картоплею. Агроном розкрив секрети зберігання
Фермер поділився хитрощами зберігання врожаю
Картопля — дуже популярний в Україні коренеплід, без неї неможливо уявити українську кухню. Багато хто вирощує її власноруч, чи закупає на всю зиму — є кілька правил зберігання картоплі, щоб вона не згнила та не проросла.
Про це у Facebook розповів агроном Ярослав Мазур. Він зазначив, що правильне зберігання важливе як для столової картоплі, так і для тої, яка піде на посадку наступного року.
Сортування
Перед тим як закласти коренеплід на зберігання, картоплю треба посортувати — окремо дрібну, середню і велику. Пошкоджену або підгнилу картоплю необхідно видалити.
Просушування
Після викопування картопля має добре просохнути перед тим, як її буде закладено для зберігання. Агроном рекомендує залишити викопану картоплю на 7–10 днів у сухому затіненому місці. Це допоможе шкірці стати більш міцною й бульби краще зберігатимуться.
Температура та вологість
Картопля має зберігатися в діапазоні +2…+4 градусів. Якщо буде тепліше — бульби почнуть проростати, нижча температура загрожує тим, що картопля підмерзне та стане непридатною до вживання. Також важлива вологість, вона має бути на рівні 85–90%. Якщо повітря надто сухе, фермер рекомендує поставити поруч відро з вологим піском чи тирсою.
Доступ повітря
Картоплю не можна зберігати у герметичних мішках, вона має "дихати". Найкраще розкласти бульби у дерев’яні ящики, сітки або відра з отворами.
Що не можна зберігати поруч з картоплею
Важливий і вибір "сусідів", досвідчені господарі ніколи не кладуть поруч з картоплею яблука чи цибулю. Вони пришвидшують проростання.
