Серьезная опасность для свиней: почему сырой картофель в рационе может привести к смерти

Оптимальная и безопасная система кормления состоит их трех основных пунктов

Попытки "улучшить" рацион свиней натуральными продуктами нередко заканчиваются серьёзными проблемами с их здоровьем. Даже обычный сырой картофель может стать причиной отравления животного и повлечь за собой тяжелые последствия.

Что нужно знать:

Сырой картофель опасен для свиней, поскольку может привести к отравлению и проблемам со здоровьем животного

Варёная картошка допускается, но только в ограниченных количествах — и не для маленьких поросят

Люцерна и свёкла тоже могут вызвать отравление

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу.

Давала сырой картофель, она ела много и с охотой. Тогда она упала на ноги, а потом привела мёртвых поросят. Она ещё месяц не могла встать — мы лечили, кололи её", — рассказала фермер. По её словам, причиной стало именно кормление сырой картошкой.

Черванчук говорит, что варёный картофель допустим в небольших количествах, однако сырая картошка может стать причиной тяжёлого отравления.

Проблемы возникают и при добавлении в рацион люцерны или свёклы.

Когда добавляем люцерку или свеклу — начинается отравление. Спрашиваешь: "Что дали поросёнку?" — "Немного люцерки". И всё, он уже слабый поясняет собеседница.

Фермер уточняет, что оптимальным и безопасным вариантом является простая система кормления поросят:

сухой комбикорм ,

, чистая вода ,

, премикс — витаминно-минеральная добавка.

Если есть сухая драть (измельченное зерно, — Ред.) и вода — поросёнку больше ничего не нужно подытожила эксперт.

