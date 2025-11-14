Серьезная опасность для свиней: почему сырой картофель в рационе может привести к смерти
Оптимальная и безопасная система кормления состоит их трех основных пунктов
Попытки "улучшить" рацион свиней натуральными продуктами нередко заканчиваются серьёзными проблемами с их здоровьем. Даже обычный сырой картофель может стать причиной отравления животного и повлечь за собой тяжелые последствия.
Что нужно знать:
- Сырой картофель опасен для свиней, поскольку может привести к отравлению и проблемам со здоровьем животного
- Варёная картошка допускается, но только в ограниченных количествах — и не для маленьких поросят
- Люцерна и свёкла тоже могут вызвать отравление
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу.
Давала сырой картофель, она ела много и с охотой. Тогда она упала на ноги, а потом привела мёртвых поросят. Она ещё месяц не могла встать — мы лечили, кололи её", — рассказала фермер. По её словам, причиной стало именно кормление сырой картошкой.
Черванчук говорит, что варёный картофель допустим в небольших количествах, однако сырая картошка может стать причиной тяжёлого отравления.
Проблемы возникают и при добавлении в рацион люцерны или свёклы.
Когда добавляем люцерку или свеклу — начинается отравление. Спрашиваешь: "Что дали поросёнку?" — "Немного люцерки". И всё, он уже слабый
Фермер уточняет, что оптимальным и безопасным вариантом является простая система кормления поросят:
- сухой комбикорм,
- чистая вода,
- премикс — витаминно-минеральная добавка.
Если есть сухая драть (измельченное зерно, — Ред.) и вода — поросёнку больше ничего не нужно
