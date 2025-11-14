Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра засвітила брендових речей на 70 тис доларів

Серед них — відомі бренди Dior, і Gucci, і Bvlgari

Заступник голови ОП Ірина Мудра, яку, за чутками, розглядають на посаду міністра юстиції, за пів року вийшла у світ в одязі та прикрасах більш ніж на 70 тис. доларів (2,9 млн грн).

Про це повідомляє телеграм-канал Harley Quinn.

"Вирішили підрахувати її гардероб за останній рік. А там у колекції всі новинки люксу: і Dior, і Gucci, і Bvlgari, та інше блискуче, шкіряне, по-багатому. Нарахували понад 70 000 доларів за десяток виходів у світ", — повідомив канал-таблоїд.

Раніше канал фіксував на руці чиновниці годинник Audemars Piguet Royal Oak за 25 000 євро (понад 1,16 млн грн), підвіску Bvlgari B.Zero1 за 3 710 євро (172 тис грн).

При цьому чиновниця не вказала більшість коштовних прикрас в деклараціях за 2022-2024 роки. У документі чиновниця вказувала 2 ювелірні вироби: кільце Graff з діамантом, браслет Cartier juste un clou gold. А також люксовий годинник Audemar Piguet.