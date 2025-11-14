Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра засветила брендовых вещей на 70 тыс долларов

Среди них известные бренды Dior, и Gucci, и Bvlgari.

Заместитель председателя ОП Ирина Мудра, которую, по слухам, рассматривают на должность министра юстиции, за полгода вышла в свет в одежде и украшениях более чем на 70 тыс. долларов (2,9 млн грн).

Об этом сообщает телеграмма-канал Harley Quinn.

"Решили подсчитать ее гардероб за последний год. А там в коллекции все новинки люкса: и Dior, и Gucci, и Bvlgari, и прочее блестящее, кожаное, по-богатому. Насчитали более 70 000 долларов за десяток выходов в свет", — сообщил канал-таблоид.

Ранее канал фиксировал на руке чиновницы часы Audemars Piguet Royal Oak за 25 000 евро (свыше 1,16 млн грн), подвеску Bvlgari B.Zero1 за 3 710 евро (172 тыс грн).

При этом чиновница не указала большинство ценных украшений в декларациях за 2022-2024 годы. В документе чиновница указывала 2 ювелирных изделия: кольцо Graff с бриллиантом, браслет Cartier juste un clou gold. А также люксовые часы Audemar Piguet.