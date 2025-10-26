Символ древній та потужній. Олена Зеленська відвідала країну НАТО в незвичайній прикрасі

Дослідниця української символіки Марія Чумарна вже пояснила "Телеграфу", що означає брошка Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська, як і президент, докладає свої зусилля на міжнародній арені та відвідує багато країн. В жовтні вона серед іншого була з робочим візитом в Норвегії. Як звернув увагу "Телеграф", там вона два дні поспіль вдягала цікаву брошку.

Що потрібно знати:

Прикраса схожа на золоту берегиню

В українських онлайн-магазинах не вдалося знайти таку саму брошку

Експертка пояснила, що то насправді древній та потужній символ

Зеленська вдягала брошку на зустрічі в Норвегії 23 та 24 жовтня, вдало поєднуючи її з різними зачісками та костюмами.

Зеленська на зустрічі з керівниками норвезьких університетів та організацій 23 жовтня

Зеленська на зустрічі з кронпринцесою Норвегії Метте-Маріт 24 жовтня

І ось та сама брошка великим планом:

Брошка-берегиня, яку Зеленська вдягала в Норвегії

"Телеграф" звернувся за коментарем до науковиці, відомої дослідниці української символіки та звичаєвості Марії Чумарної.

Узагальнено — так, можна розглядати як берегиню, а якщо провести аналогію із схематичним зображенням душі у сфері на іконі Архангела Гавриїла із Софійського собору — то це зображення людини-душі, людини-дерева. Символ древній і потужний Марія Чумарна експертка з української символіки

Архангел Гавриїл із Софійського собору

Хто така Марія Чумарна?

Марія Чумарна народилася у 1952 році на Тернопільщині, вона поетеса, педагог, журналістка, громадська і культурна діячка. Членкиня Національної спілки письменників України, засновниця авторської українознавчої школи. Вона є авторкою понад 80 видань, серед яких книги для дітей, підручники, поетичні збірки, романи, дослідження про українську вишивку і символіку.

Марія Чумарна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає обручка Олени Зеленської та скільки вона коштує.