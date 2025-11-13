Останні з "ароматних": як звучать вимераючі кумедні українські прізвища

Носіїв цих родових імен у країні одиниці

Серед багатьох українських прізвищ є ті, звучання яких викликає усмішку у сучасного слухача, але колись воно могло бути абсолютно нейтральним. До них можна віднести такі родові імена як Гавнай, Гавничук, Гавновська та Гавник, які можуть викликати асоціацію з ароматами.

Інформація про них була опублікована на порталі "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена. На сайті також показані області на карті, де мешкають власники цих родових імен.

Зараз відомо, що носіїв цих прізвищ залишилося не так багато:

Гавнай – 10 носіїв;

Гавничук — 2 носії;

Гавновська — 1 носій;

Гавник – 1 носій.

Власники прізвища Гавнай проживають у Волинській області (1 особа), у Миколаєві (1 особа), Миколаївській області (1 особа), та у Херсонській області (5 осіб).

Носії прізвища Гавничук мешкають у Миколаєві.

Людина, якій належить родове ім’я Гавновська, мешкає у Києві.

Носій прізвища Гавник живе у Криму.

Варто додати, що прізвища такого типу часто походять від прізвиськ або топонімів. Іноді в основі можуть лежати забуті слова, які сьогодні вже ніхто не використовує у своїй промові. Тому, навіть якщо прізвище скидається на якесь смішне, незвичайне або навіть образливе слово, можливо, при створенні цього прізвища за основу бралося щось зовсім інше.

