Усього кілька кліків: як і коли подавати заявку на "зимову тисячу"

Допомога напередодні зими: хто та як зможе отримати 1000 гривень від держави

З 15 листопада українці зможуть подати заявку на участь в урядовій програмі "Зимова підтримка". Виплати становитимуть 1000 гривень для дорослих і дітей, а також додаткові 6500 гривень для найвразливіших категорій населення.

Заявки прийматимуться з 15 листопада по 15 грудня 2025 року. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Що варто знати

Міністр зазначив, що програма працюватиме за схемою, подібної до торішньої: "Ми очікуємо на 10 мільйонів заяв. Також додатково будуть виплати по 6500 гривень для вразливих верств населення". На програму у держбюджеті закладено 14 мільярдів гривень.

Кошти зараховуватимуться на поточний рахунок зі спецрежимом використання або на "Дія.Картку". Отриману суму можна буде витратити протягом 180 днів на одяг, взуття, ліки, вітаміни та інші дозволені категорії.

Додаткові 6500 гривень отримають діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей та ДБСТ, діти з малозабезпечених родин до 18 років, а також самотні пенсіонери, які отримують надбавку за догляд. Загалом таку допомогу має отримати понад 660 тисяч громадян.

Як подати заявку на 1000 гривень у програмі "Зимова підтримка"

Крок 1 : Оновіть або встановіть "Дію";

: Оновіть або встановіть "Дію"; Крок 2 : Перейдіть у меню "Сервіси" та оберіть розділ "Національний кешбек";

: Перейдіть у меню "Сервіси" та оберіть розділ "Національний кешбек"; Крок 3: Виберіть послугу "Зимова єПідтримка";

Виберіть послугу "Зимова єПідтримка"; Крок 4: Ознайомтеся з умовами та натисніть "Розпочати";

Ознайомтеся з умовами та натисніть "Розпочати"; Крок 5 : Вкажіть, кому призначена виплата. Учасник може оформити її на себе або на дитину, якщо є одним з батьків або опікуном;

: Вкажіть, кому призначена виплата. Учасник може оформити її на себе або на дитину, якщо є одним з батьків або опікуном; Крок 6: Оберіть рахунок або відкрийте нову "Дія.Картку" у банку-партнері;

Оберіть рахунок або відкрийте нову "Дія.Картку" у банку-партнері; Крок 7: Перевірте дані та подайте заявку;

Крок 8: Очікуйте на виплату.

Докладніші роз’яснення щодо порядку отримання виплат оприлюднять 15 листопада. Попередньо передбачається, що процедура подання заяв залишиться такою ж, як і минулого року: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн — у банківських відділеннях та Укрпошті.

