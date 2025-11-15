У Хмельницькому два леви втекли з зооцентру: чи всіх вдалося спіймати
Одного з хижаків звати Амур
У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекло два леви. Одного вже піймали, пошуки іншого ще тривають.
Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що до пошуків хижака залучили правоохоронців та навіть дрон.
Що треба знати:
- 14 листопада вдень з реабілітаційного центру у Хмельницькому втекло два дорослих хижаки
- Лева, якого ще не знайшли, звати Амур
- Втеча сталась через те, що хтось зламав замки у вольєрі
Як повідомив директор центру Сергій Пальохін, двоє хижаків втекли з вольєрів зранку, адже виявилось, що там були зламані замки. Одного лева спіймали майже одразу, а іншого й досі шукають.
"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", — зазначив Пальохін.
Вже відомо, що на пошуки лева будуть залучати підрозділ БпЛА. Як виглядає тварина, показано на фото нижче. Хижак відкликається на ім'я Амур.
Скандал з реабілітаційним центром на Хмельниччині
Навесні 2024 року спалахнув скандал з центром, з якого 14 листопада втекли леви. Тоді зоозахисниця Дар’я Попович звинуватила Пальохіна в неналежних умовах утримання тварин. Ба більше, сам директор під час спілкування з нею не зміг надати документи звідки отримав напередодні двох левенят. Сам Пальохін казав, що їх привезли у 2023 волонтери з Краматорська.
Дар’я Попович каже, що не один рік спостерігає за реабілітаційним центром і помічає, що звідти зникають тварини: "Ми не побачили, наприклад, кількох верблюдів. Їх було сім, зараз їх лише два. Зникли два дорослі леви, вони ще недавно були, а зараз їх немає".
