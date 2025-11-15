У Хмельницькому два леви втекли з зооцентру: чи всіх вдалося спіймати

Одного з хижаків звати Амур

У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекло два леви. Одного вже піймали, пошуки іншого ще тривають.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що до пошуків хижака залучили правоохоронців та навіть дрон.

Що треба знати:

14 листопада вдень з реабілітаційного центру у Хмельницькому втекло два дорослих хижаки

Лева, якого ще не знайшли, звати Амур

Втеча сталась через те, що хтось зламав замки у вольєрі

Як повідомив директор центру Сергій Пальохін, двоє хижаків втекли з вольєрів зранку, адже виявилось, що там були зламані замки. Одного лева спіймали майже одразу, а іншого й досі шукають.

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", — зазначив Пальохін.

Вже відомо, що на пошуки лева будуть залучати підрозділ БпЛА. Як виглядає тварина, показано на фото нижче. Хижак відкликається на ім'я Амур.

Лев, який втік з зооцентру у Хмельницькому

Скандал з реабілітаційним центром на Хмельниччині

Навесні 2024 року спалахнув скандал з центром, з якого 14 листопада втекли леви. Тоді зоозахисниця Дар’я Попович звинуватила Пальохіна в неналежних умовах утримання тварин. Ба більше, сам директор під час спілкування з нею не зміг надати документи звідки отримав напередодні двох левенят. Сам Пальохін казав, що їх привезли у 2023 волонтери з Краматорська.

Сергій Пальохін з левом

Дар’я Попович каже, що не один рік спостерігає за реабілітаційним центром і помічає, що звідти зникають тварини: "Ми не побачили, наприклад, кількох верблюдів. Їх було сім, зараз їх лише два. Зникли два дорослі леви, вони ще недавно були, а зараз їх немає".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові помітили стадо кіз. Тварин випасали в одному з місцевих парків.