В Хмельницком два льва сбежали из зооцентра: всех ли удалось поймать

Одного из хищников зовут Амур

В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали два льва. Одного уже поймали, поиски другого продолжаются.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что к поискам хищника привлекли правоохранителей и даже дрон.

Что нужно знать:

14 ноября днем из реабилитационного центра в Хмельницком сбежали два взрослых хищника

Льва, которого еще не нашли, зовут Амур

Побег произошел из-за того, что кто-то сломал замки в вольере

Как сообщил директор центра Сергей Пальохин, двое хищников сбежали из вольеров с утра, ведь оказалось, что там были сломаны замки. Одного льва поймали почти сразу, а другого до сих пор ищут.

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежали два льва", — отметил Пальохин.

Уже известно, что в поисках льва будут привлекать БПЛА. Как выглядит животное, показано на фото ниже. Хищник отзывается на имя Амур.

Лев, сбежавший из зооцентра в Хмельницком

Скандал с реабилитационным центром в Хмельницкой области

Весной 2024 года разразился скандал с центром, из которого 14 ноября сбежали львы. Тогда зоозащитница Дарья Попович обвинила Пальохина в ненадлежащих условиях содержания животных. Более того, сам директор во время общения с ней не смог предоставить документы, откуда получил накануне двух львят. Сам Пальохин говорил, что их привезли в 2023 году волонтеры из Краматорска.

Сергей Пальохин со львом

Дарья Попович говорит, что не один год наблюдает за реабилитационным центром и замечает, что оттуда исчезают животные: "Мы не увидели, например, нескольких верблюдов. Их было семь, сейчас их всего два. Исчезли два взрослых льва, они еще недавно были, а сейчас их нет".

