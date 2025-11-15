Подорожчали мінімум удвоє. Як змінились ціни на популярне печиво та вафлі з 2007 року (фото)

На деякі смаколики ціна зросла на понад 20 грн

Зростання цін продовжує бентежити українців, які вже показали, скільки коштували популярні солодощі у 2007 році. Йдеться про печиво "Рошен", легендарні вафлі "Артек" та печиво "Марія".

"Телеграф" вирішив порівняти ціни на товари у 2007 та 2025 роках. Зауважимо, що для обрахунку використовували магазини АТБ та "Сільпо".

Печиво "Рошен"

Майже 20 років назад, а саме у 2007 році одна упаковка печива "MULTICAKE" 180 г коштувала 12,29 грн. Зараз же таке ж печиво вже в новому упакуванні продають за майже 40 грн. Ціна залежить від начинки. По акції зараз печиво продають за 34,90, а без неї за 38,90 грн. Ціна печива за понад 15 років змінилась на 26,61.

Ціни на печиво MULTICAKE у 2007

Ціни на печиво MULTICAKE у 2025

Печиво "Марія"

У 2007 році за 160 г печива з висівками треба було заплатити 6,79 грн, а за звичайне трохи більше 5 грн. Зараз же перший варіант печива коштує 22,50 без акції та 18,60 зі знижкою. Звичайне печиво у 2025 продають за 21,40 грн. Вартість галетного печива зросла на 15,71 та 16 грн відповідно.

Ціни на печиво Марія у 2025

Вафлі "Артек"

Ці вафлі у 2007 році продавали в найменшому пакуванні від "Світоч" за 5,99 грн будь-який смак. У 2025 ціна зросла аж до 22,99 без знижки та 16,99 зі знижкою відповідно. Виходить, що за майже 20 років вафлі подорожчали на 17 грн.

Ціни на вафлі Артек у 2007

Ціни на вафлі Артек у 2025

