Користуйтеся моментом: ці три причини знищили ціни на популярний продукт в Україні

Україна, зокрема, катастрофічна нестача сховищ

Ціни на цибулю, яка у 2024 році коштувала по 50-70 гривень за кілограм, стрімко обвалилися. На це є одразу три причини.

Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу",

Детальніше читайте в матеріалі "Купуйте цибулю, поки вона не стала дорожчою за кавуни: стало відомо, що збільшить ціну ріпчастого овочу".

Перша причина – масове збільшення посівних площ через високу прибутковість минулого сезону.

"Агрономи з Херсона приїхали сюди, на центральну Україну. Потім у Закарпаття, Львівську область. Понабирали землі", — розповів директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько.

Друга причина – катастрофічна нестача сховищ.

"В Україні – хронічний дефіцит потужностей зі зберігання", — пояснив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Третя причина – погодні умови та проблеми з якістю.

"На фоні певного перевиробництва є ще проблематика у вигляді дощів, які почали впливати на якість і неможливість часто зібрати продукцію", — сказав міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.

Ціни на цибулю в різних торгових мережах

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який продукт може скоро злетіти в ціні через обстріли.