Користуйтеся моментом: ці три причини знищили ціни на популярний продукт в Україні
Україна, зокрема, катастрофічна нестача сховищ
Ціни на цибулю, яка у 2024 році коштувала по 50-70 гривень за кілограм, стрімко обвалилися. На це є одразу три причини.
Про це експерти розповіли у коментарі "Телеграфу",
Перша причина – масове збільшення посівних площ через високу прибутковість минулого сезону.
"Агрономи з Херсона приїхали сюди, на центральну Україну. Потім у Закарпаття, Львівську область. Понабирали землі", — розповів директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько.
Друга причина – катастрофічна нестача сховищ.
"В Україні – хронічний дефіцит потужностей зі зберігання", — пояснив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
Третя причина – погодні умови та проблеми з якістю.
"На фоні певного перевиробництва є ще проблематика у вигляді дощів, які почали впливати на якість і неможливість часто зібрати продукцію", — сказав міжнародний експерт зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який продукт може скоро злетіти в ціні через обстріли.