Батареї холодні, діти в школу не ходять. Де в Україні досі проблеми з опаленням

У деяких містах тривають ремонтні роботи

В Україні низка міст й досі залишається без опалення з різних причин. Подекуди навіть школи перевели на дистанційне навчання, адже приміщення холодні.

Що треба знати:

Проблеми з опаленням фіксують у Кривому Розі, Запоріжжі, Києві, Кропивницькому

У Кропивницькому деякі школи перешли на дистанційне навчання

Строки відновлення теплопостачання не відомі

Як пишуть місцеві канали, у Києві є проблеми з опалення на Святошинському провулку. При цьому всі заявки від споживачів закриваються до їх розгляду. Однак квитанції за опалення вже приходять. На фото нижче показано одну з ділянок в районі, де не перший день тривають роботи з ремонту трубопроводу.

Порив в Києві

Також проблеми з опаленням спостерігаються і в Запоріжжі. Тут чимало будинків вже отримали тепло, але є адреси, які наразі з холодними батареями. Ба більше, по вулиці Миколи Корищенка, будинок 22, перший під'їзд, кутові квартири всі по стояку без опалення. При цьому в інших квартирах воно є.

Де немає опалення у Запоріжжі

У Кривому Розі, попри обіцянки влади, чимало споживачів станом на 17 листопада сидять бе тепла. Під дописами місцевих каналів люди діляться вулицями, де батареї холодні.

У Кропивницькому ситуація трошки гірша, адже без опалення сидять навіть школи. Так, 15 з 37 шкіл навчаються дистанційно. За словами керівниці міського управління освіти Лариса Костенко, передає "Суспільне", 10 листопада, після осінніх канікул, 19 міських шкіл перейшли на дистанційне навчання. На 13 листопада кількість таких шкіл – 15, ще у 15 школах учні навчаються очно, сім шкіл працюють за змішаною формою.

Чи є опалення у Кропивницькому

