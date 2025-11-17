Батареи холодные, дети в школу не ходят. Где в Украине до сих пор проблемы с отоплением

В некоторых городах продолжаются ремонтные работы

В Украине ряд городов до сих пор остается без отопления по разным причинам. Кое-где даже школы перевели на дистанционное обучение, ведь помещения холодные.

Что нужно знать:

Проблемы с отоплением фиксируют в Кривом Роге, Запорожье, Киеве, Кропивницком

В Кропивницком некоторые школы перешли на дистанционное обучение

Сроки восстановления теплоснабжения неизвестны

Как пишут местные каналы, в Киеве есть проблемы отопления на Святошинском переулке. При этом все заявки от потребителей закрываются до их рассмотрения. Однако квитанции за отопление уже приходят. На фото ниже показан один из участков в районе, где не первый день ведутся работы по ремонту трубопровода.

Порыв в Киеве

Также проблемы с отоплением наблюдаются и в Запорожье. Здесь многие дома уже получили тепло, но есть адреса, которые сейчас с холодными батареями. Более того, по улице Николая Корищенко, дом 22, первый подъезд, угловые квартиры все по стояку без отопления. При этом в других квартирах оно есть.

Где нет отопления в Запорожье

В Кривом Роге, несмотря на обещания властей, многие потребители по состоянию на 17 ноября сидят тепла. Под сообщениями местных каналов люди делятся названиями улиц, где батареи холодные.

В Кропивницком ситуация немного хуже, ведь без отопления сидят даже школы. Так, 15 из 37 школ обучаются дистанционно. По словам руководительницы городского управления образования Лариса Костенко, передает "Суспільне", 10 ноября, после осенних каникул, 19 городских школ перешли на дистанционное обучение. На 13 ноября количество таких школ – 15, еще в 15 школах учащиеся обучаются очно, семь школ работают по смешанной форме.

Есть ли отопление в Кропивницком

