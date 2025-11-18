Пару днів, і кругленька сума в кишені. Як іноземці в Україні заробляють тисячі доларів

Для цього від них вимагають лише наявність закордонного паспорта

Чимало іноземців приїздять в Україну на заробітки, але іноді вони отримують "особливі" пропозиції, які приносять їм до кількох тисяч доларів.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": На бідного узбека в Україні переписали бізнес-імперію: яку схему вигадали політики, чиновники та найбагатші корпорації.

Що треба знати:

На іноземців в Україні можуть переоформлювати компанії

Прибуток від однієї "угоди" від 200 доларів

Закон не забороняє оформлювати іноземців власниками компаній

Мешканці маленьких містечок з Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану регулярно приїжджають в Україну на заробітки. Бувають випадки, коли за одну таку подорож вони отримують від двох до восьми тисяч доларів.

Цікаво, що вимоги до таких заробітчан-іноземців невеликі — достатньо мати закордонний паспорт. Але й їх роботу в компанії фактично не можна так назвати, адже вони стають учасниками схем.

Часто українські компанії самі шукають іноземців, і зазвичай це проблемні підприємства. Тобто ті, що брали участь у схемах, через які відмивали бюджетні кошти. Бувають випадки, коли власники просто не хочуть легально закривати компанію (бо для цього потрібно перейти податкову перевірку) та переписують її на іноземця.

Переоформлення компанії на іноземця

Отримання компанією іноземного власника можна побачити після обшуків чи порушення кримінальної справи. Або перед тим як Антимонопольний комітет України (АМКУ) накладає великий штраф за порушення на тендерах. При цьому притягти іноземця до відповідальності майже неможливо.

Для переоформлення компанії на киргиза чи узбека треба заплатити близько 2 тис. доларів, розповідає корпоративний юрист, який уже користувався схемою.

"Це все законно. Їх привозять до України, вони приходять із документами до нотаріуса. Представник колишнього власника чи сам колишній власник офіційно продає компанію цьому іноземцю, вносять зміни до ЄДР — і все", – каже юрист.

З однієї такої "роботи" іноземець отримує десь 200—300 доларів. Однак, якщо погодиться на оформлення одразу десятка компаній, за кілька днів можна заробити тисячі доларів.

