Пару дней, и кругленькая сумма в кармане. Как иностранцы в Украине зарабатывают тысячи долларов

Для этого от них требуют только наличие загранпаспорта

Многие иностранцы приезжают в Украину на заработки, но иногда они получают "особые" предложения, которые приносят им до нескольких тысяч долларов.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": На бедного узбека в Украине переписали бизнес-империю: какую схему придумали политики, чиновники и богатые корпорации.

Что нужно знать:

На иностранцев в Украине могут переоформлять компании

Прибыль от одного "сделки" от 200 долларов

Закон не запрещает оформлять иностранцев владельцами компаний

Жители маленьких городков из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана регулярно приезжают в Украину на заработки. Бывают случаи, когда за одно такое путешествие они получают от двух до восьми тысяч долларов.

Интересно, что требования к таким работникам-иностранцам невелики — достаточно иметь загранпаспорт. Но и их работу в компании практически нельзя так называть, ведь они стают участниками схем.

Часто украинские компании сами ищут иностранцев, и, как правило, это проблемные предприятия. То есть участвовавшие в схемах, через которые отмывали бюджетные средства. Бывают случаи, когда владельцы просто не хотят легально закрывать компанию (потому что для этого нужно перейти налоговую проверку) и переписывают ее на иностранца.

Переоформление компании на иностранца

Получение компанией иностранного собственника можно увидеть после обысков или возбуждения уголовного дела. Или перед тем, как Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) налагает большой штраф за нарушение на тендерах. При этом привлечь иностранца к ответственности почти невозможно.

Для переоформления компании на киргиза или узбека нужно заплатить около 2 тыс. долларов, рассказывает уже пользовавшийся схемой корпоративный юрист.

"Это все законно. Их привозят в Украину, они приходят с документами к нотариусу. Представитель бывшего владельца или сам бывший владелец официально продает компанию этому иностранцу, вносят изменения в ЕГР — и все", – говорит юрист.

Переоформление компании на иностранца

С одной такой "работы" иностранец получает около 200—300 долларов. Однако если согласится на оформление сразу десятка компаний, за несколько дней можно заработать тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы за границей могут получить ограничения.