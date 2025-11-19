Колишній топподатківець відшкодував Україні 130 мільйонів збитків: у Раді назвали його "непотоплюваним чортом"

Експосадовець неодноразово згадувався у ЗМІ у контексті багатомільйонних схем із незаконного відшкодування ПДВ

Колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов відшкодував державі збитки. Топ-податковик був фігурантом одразу двох кримінальних проваджень.

Що потрібно знати:

Бамбізову інкримінується зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ.

Держава втратила понад сто мільйонів гривень через ексчиновника.

У Раді не приховують емоцій через успіх правоохоронців

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слід зазначити, що правоохоронці не розкривають ім’я фігуранта, проте публікують його заблюрене фото.

За даними "Телеграфа", йдеться саме про Євгена Бамбізова. Йому інкримінується зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ на одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

У прокуратурі нагадують, що податківець мав підозри одразу у двох кримінальних провадженнях.

У першому йому інкримінується зловживання службовим становищем при відшкодуванні ПДВ на одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

Саме через його дії держава була змушена сплатити підприємству значну пеню за прострочене повернення податку.

В іншому провадженні експосадовцю ДФС повідомлено про підозру в організації схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Прокуратура спільно з СБУ забезпечили повернення до державного бюджету понад 130 мільйонів гривень збитків, завданих діями колишнього високопосадовця Державної фіскальної служби України. розповіли правоохоронці

Варто зазначити, що на повідомлення прокуратури вже виникли реакції. Так, наприклад, нардеп Данило Гетманцев не приховував своїх емоцій і подякував прокуратурі та СБУ за роботу.

Дякую за роботу. Чорт здавався непотоплюваним сказав Гетьманцев

Хто такий Євген Бамбізов

Євген Бамбізов — колишній топпосадовець податкової служби України. Закінчив Харківський національний університет імені Каразіна у 2002 році за спеціальністю "адміністративний менеджмент". З 2003 року розпочав службу у податковій інспекції Харкова, пройшовши шлях від інспектора до керівника відділу аудиту. У 2012–2015 роках був заступником начальника інспекції з роботи з великими платниками податків у Харкові. У 2016 році очолив Офіс великих платників податків ДФС та виконував обов’язки заступника голови ДФС. У червні 2020 року був звільнений.

Протягом кар’єри його ім’я неодноразово згадували у ЗМІ у контексті багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ, що завдали державі сотні мільйонів гривень збитків і діяли у Харкові, Одесі та Києві. У 2019 році журналісти повідомляли про його затримання СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка, пов’язаної з легалізацією доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу", але справа не дійшла до суду. Нещодавно також повідомляли про його участь у нічній бійці з дівчиною в одному з барів Києва.

