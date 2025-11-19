Бывший топ-налоговик возместил Украине 130 миллионов убытков: в Раде назвали его "непотопляемым чертом"

Экс-чиновник неоднократно упоминался в СМИ в контексте многомиллионных схем по незаконному возмещению НДС

Бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов возместил государству убытки. Топ-налоговик являлся фигурантом сразу двух уголовных производств.

Что нужно знать:

Бамбизову инкриминируется злоупотребление служебным положением при возмещении НДС.

Государство потеряло более ста миллионов гривен из-за экс-чиновника.

В Раде не скрывают эмоций из-за успеха правоохранителей

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Следует отметить, что правоохранители не раскрывают имя фигуранта, однако публикуют его заблюренное фото.

Евгений Бамбизов

По данным "Телеграфа", речь идет именно о Евгении Бамбизове. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при возмещении НДС на одном из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Евгений Бамбизов

В прокуратуре напоминают, что налоговик имел подозрения сразу в двух уголовных производствах.

В первом — ему инкриминируется злоупотребление служебным положением при возмещении НДС на одном из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Именно из-за его действия государство вынуждено было уплатить предприятию значительную пеню за просроченный возврат налога.

В другом производстве экс-чиновнику ГФС сообщено о подозрении в организации схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Прокуратура совместно с СБУ обеспечили возврат в государственный бюджет более 130 миллионов гривен ущерба, нанесенного действиями бывшего высокопоставленного чиновника Государственной фискальной службы Украины рассказали правоохранители

Стоит отметить, что на сообщение прокуратуры уже появились реакции. Так, например, нардеп Даниил Гетманцев не стал скрывать своих эмоций и поблагодарил прокуратуру и СБУ за работу.

Спасибо за работу. Черт казался непотопляемым сказал Гетманцев

Комментарий Гетманцева

Кто такой Евгений Бамбизов

Евгений Бамбизов

Евгений Бамбизов — бывший топ-чиновник налоговой службы Украины. Окончил Харьковский национальный университет имени Каразина в 2002 году по специальности "административный менеджмент". С 2003 года начал службу в налоговой инспекции Харькова, пройдя путь от инспектора к руководителю отдела аудита. В 2012-2015 годах был заместителем начальника инспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Харькове. В 2016 году возглавил Офис крупных налогоплательщиков ГФС и исполнял обязанности заместителя председателя ГФС. В июне 2020 года был уволен.

В течение карьеры его имя неоднократно упоминалось в СМИ в контексте многомиллионных схем по незаконному возмещению НДС, нанесших государству сотни миллионов гривен ущерба и действовавших в Харькове, Одессе и Киеве. В 2019 году журналисты сообщали о его задержании СБУ по подозрению в причастности к делу олигарха Сергея Курченко, связанному с легализацией доходов при покупке "Украинского медиа-холдинга", но дело не дошло до суда. Недавно также сообщали о его участии в ночной потасовке с девушкой в одном из баров Киева.

