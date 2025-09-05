Корупційна імперія зруйнована: всі подробиці резонансного затримання ексзаступника голови ДФС (фото)

Схема працювала через понад 90 фіктивних підприємств

У Києві затримали колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з обігом у 1,5 млрд гривень. Слідство стверджує, що цю суму "відмили" тільки за два останні роки. Значна частина коштів була з державного бюджету.

Деталі справи повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав його "символом корупції на податках."

Що відомо про затримання та розслідування

Після втрати посади Бамбізов він став адвокатом і саме під цим "прикриттям" начебто створив розгалужену схему. Для роботи він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів, директора афілійованої компанії та ще одного співорганізатора.

Затримання Бамбізова

Оперативне фото з затримання

Розслідування встановило, що злочинці зареєстрували понад 90 фіктивних підприємств: серед них 14 — як "імпортери" та близько 80 "транзитерів". Саме через ці структури проходили фінансові операції, які дозволяли мінімізувати податкові зобов’язання та легалізувати кошти.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами СБУ

Одну з оборудок описали детальніше — на рахунок фірми-прокладки зайшли 127 млн грн за нібито товари чи послуги. Насправді нічого не постачали. Бухгалтери "забули" показати ці операції у податкових деклараціях. Це дозволило зекономити на ПДВ — 21 млн грн. Далі ці 127 млн переводили на інші підконтрольні фірми — теж за "липові" товари та послуги. На папері це виглядало як звичайна господарська діяльність, хоча реальних товарів і робіт не було. Таким чином гроші ставали "чистими".

Для прикриття фіктивної діяльності ділки орендували офіс у Києві, де зберігали документи та зустрічалися з клієнтами. Під час обшуків у організатора та його спільників вилучили готівку, банківські картки, печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку та фінансові документи.

Сотні тисяч в готівці - оперативне фото з обшуків

Затримали п'ятьох учасників схеми

Наразі всіх п’ятьох затримано. Їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про Євгена Бамбізова

Євген Бамбізов

Євген Бамбізов — колишній топпосадовець податкової служби України. Закінчив Харківський національний університет імені Каразіна у 2002 році за спеціальністю "адміністративний менеджмент". З 2003 року розпочав службу у податковій інспекції Харкова, пройшовши шлях від інспектора до керівника відділу аудиту. У 2012–2015 роках був заступником начальника інспекції з роботи з великими платниками податків у Харкові. У 2016 році очолив Офіс великих платників податків ДФС та виконував обов’язки заступника голови ДФС. У червні 2020 року був звільнений.

Протягом кар’єри його ім’я неодноразово згадували у ЗМІ у контексті багатомільйонних схем з незаконного відшкодування ПДВ, що завдали державі сотні мільйонів гривень збитків і діяли у Харкові, Одесі та Києві. У 2019 році журналісти повідомляли про його затримання СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка, пов’язаної з легалізацією доходів під час купівлі "Українського медіа-холдингу", але справа не дійшла до суду. Нещодавно також повідомляли про його участь у нічній бійці з дівчиною в одному з барів Києва.

Подібні резонансні справи

Керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов був затриманий СБУ в липні. Слідство вважає, що він допомагав батькові торгувати з Росією. Також йдеться, що сам батько має російське громадянство. Розслідується також потенційний зв'язок зі спецслужбами РФ.

Народному депутату України Євгенію Шевченку, який із листопада 2024 року перебуває під вартою за підозрою в державній зраді, в липні оголосили нову підозру — за великомасштабне шахрайство. За даними слідства, він організував схему вимагання коштів у бізнесу, прикриваючись впливовими контактами в Білорусі, створюючи штучні проблеми з логістикою товарів і пропонуючи їх "вирішення" за хабар. Зафіксовано переказ 14,5 млн грн на рахунки компанії, що належить його синові. До справи міг бути дотичний колишній міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

