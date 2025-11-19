Важить як людина і гасає як метеор: у Львові на повідку вигулювали незвичайного домашнього улюбленця (відео)

Такі тварини можуть важити до 70 кілограм.

Житель Львова завів собі досить незвичайного домашнього вихованця та показав, як вигулює його. На вулицях сучасного міста тварина виглядала незвичайно.

Відповідний ролик публікує один із інтернет-пабліків у Telegram. На ньому можна побачити, як на повідку вигулюють велику чорну свиню. Хрюшка смішно пустувала і бігала по двору одного з ЖК.

Варто зазначити, що останнім часом свинки дедалі частіше стають домашніми улюбленцями у всьому світі. Однак найчастіше йдеться про декоративні породи на кшталт мініпіг (карликова домашня свиня).

А судячи з кадрів, на повідку міг бути в’єтнамський кабан. У дорослому віці такі свині важать близько 70 кг. Вони дуже розумні, знають свого господаря та своє ім’я.

Іноді люди заводять їх помилково – недобросовісні продавці часто видають поросят в’єтнамських свиней за мініпігів, запевняючи, що вони залишаться маленькими (30-50 кг). Проте іноді люди свідомо йдуть на такий крок.

Яких свиней можна тримати у квартирі

У квартирі зазвичай тримають мініпігів – спеціально виведених карликових свиней. Породи мініпігів для квартири:

Міні-майяліно — найменші, вагою 10-30 кг, ідеальні для проживання у квартирі.

Геттінгенський мініпіг – 25-40 кг, одна з найпопулярніших порід

Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокійні та товариські

Візенау — 20-45 кг, добре піддаються дресируванню.

Треба розуміти, що утримувати навіть маленьких свиней – справа непроста. Адже всі свинки потребують простору для руху, регулярних прогулянок та правильного харчування. У той же час вони розумні і здатні привчитися до лотка, проте завжди залишаються свинкою з природними інстинктами — люблять ритися, можуть гризти меблі і бути досить галасними.

