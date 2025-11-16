Рогаті тварини гуляли просто серед міста на Дніпропетровщині (кумедне відео)

Кози йшли майже посеред траси, ледь зважаючи на автівки

У Нікополі Дніпропетровської області на одній із вулиць з досить жвавим рухом помітили справжнісіньких кіз. Тварини пересувалися обабіч траси.

Прогулянку декількох типово-сільських тварин посеред міста побачили водії. Відео, як кози весело стрибають на фоні світлофорів, було оприлюднено у мережі.

У ролику помітно, що деякі недисципліновані тварини не дуже дотримуються правил дорожнього руху та йдуть прямо по асфальтованій дорозі. Утім, коли поряд проїхав автомобіль, окремі особини все ж таки заскочили на "острівець безпеки", засіяний травою.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у червні в центрі Києва ввечері помітили незвичайну картину, як двоє чоловіків прогулювалися вулицею, тримаючи на повідку трьох кіз. Тварини спокійно гризли листя на кущах, а перехожі з цікавістю підходили до них, гладили й дивувалися.

Також наше видання нещодавно писало про те, що прямо посеред Києва, біля однієї зі станцій метро, помітили справжнього козла. Тварина почувалася себе досить вільно, заскочивши на щось типу помосту. Цап не проявляв ознак страху, він поводився так, ніби бігати столицею для нього цілком звичайна і буденна справа. Козел гасав, схопивши якусь гілочку з дерева, причому господаря поруч помітно взагалі не було.