Весит как человек и носится как метеор: во Львове на поводке выгуливали необычного домашнего питомца (видео)

Такие животные могут весить до 70 килограмм

Житель Львова завел себе довольно необычного домашнего питомца и показал, как выгуливает его. На улицах современного города животное смотрелось необычно.

Соответствующий ролик публикует один из интернет-пабликов в Telegram. На нем можно увидеть, как на поводке выгуливают большую черную свинью. Хрюшка забавно резвилась и бегала по двору одного из ЖК.

Стоит отметить, что в последнее время свинки все чаще становятся домашними любимцами во всем мире. Однако чаще всего речь идет о декоративных породах по типу минипиг (карликовая домашняя свинья).

А судя по кадрам, на поводке мог быть вьетнамский кабан. Во взрослом возрасте такие свиньи весят около 70 кг. Они очень умные, знают своего хозяина и свое имя.

Иногда люди заводят их по ошибке – недобросовестные продавцы часто выдают поросят вьетнамских свиней за минипигов, уверяя, что они останутся маленькими (30-50 кг). Впрочем, иногда люди сознательно идут на такой шаг.

Каких свиней можно держать в квартире

В квартире в качестве домашних питомцев обычно держат минипигов – специально выведенных карликовых свиней. Породы минипигов для квартиры:

Мини-майялино – самые маленькие, весом 10-30 кг, идеальные для проживания в квартире.

Геттингенский минипиг – 25-40 кг, одна из самых популярных пород

Бергштрессер книрт – 30-50 кг, спокойные и общительные

Визенау – 20-45 кг, хорошо поддаются дрессировке.

Нужно понимать, что содержание даже маленьких свиней – дело непростое. Ведь все свинки нуждаются в пространстве для движения, регулярных прогулках и правильном питании. В то же время они умны и способны приучиться к лотку, однако всегда остаются свинкой с природными инстинктами – любят рыться, могут грызть мебель и бывают довольно шумными.

