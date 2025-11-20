Відродили забутий рецепт: ще одне українське місто отримало солодку візитівку

Це більше, ніж десерт – це солодка подорож у минуле міста, його традиції й гостинність, що підкорює з першої ложки

В Україні є справжні гастрономічні символи міст, які поєднують у собі кулінарні традиції, атмосферу, історію і навіть характер місцевих жителів. Відомі десерти, як Київський торт чи новостворений Львівський, стали візитівками своїх міст, які асоціюються зі смаком дитинства, родинними традиціями та приємними спогадами про мандрівки.

Створення "свого" фірмового торта – це більше, ніж кулінарний процес; це культурна подія, що формує нову ідентичність, об’єднує покоління та приваблює туристів не гірше за архітектурні пам’ятки чи унікальні пейзажі. Саме тому поява "Тернопільського торта" – подія значуща не лише для гурманів, а й для всієї громади міста.

Народження смаку

Процес створення торта нагадував справжнє дослідження кулінарної пам'яті міста. Ірина Шевчук розповідає, що спілкувалася з багатьма мешканцями Тернополя, розпитуючи про їхні гастрономічні спогади з дитинства.

"До мене приходили гості, і я у кожного запитувала, який смак Тернополя їм запам'ятався з дитинства, які десерти любили. Експериментували довго: коржі, пропитка, крем — усе перепробували, скуштували й обрали найкращу версію", – ділиться кондитерка.

Рецепт з історією

Основу десерту становлять горіхові коржі, кавово-алкогольний сироп, масляний крем. Такий склад поєднує традиційні місцеві інгредієнти із сучасними кондитерськими технологіями.

Цікаво, що понад сто років тому схожий десерт уже був візитівкою Тернополя, однак його автентичний рецепт було втрачено. Сучасні кондитери відродили унікальний смак завдяки ретельним дослідженням та бесідам зі знавцями місцевої кулінарної спадщини.

Перші враження

16 вересня відбулася урочиста презентація унікального десерту, який має стати смачною візитівкою Тернополя. У кондитерській "Bude solodko" жителі та гості міста можуть скуштувати результат понад пів року кропіткої роботи – "Тернопільський торт". Авторка рецепта, кондитерка Ірина Шевчук, створила десерт у рамках міського проєкту "Смачний Тернопіль".

Перші дегустатори зазначили, що цей смак точно знайомий їм з дитинства. Відчувається виразний присмак і післясмак горіхів. Це точно той Тернопільський торт, який вони пам'ятають.

Символіка у деталях

Окрім смакових якостей, десерт привертає увагу оригінальним декором. Торт прикрашають квіткою терену – ботанічним символом міста, зображеннями старовинних тернопільських споруд та маленьким ключиком, що символізує гостинність та відкритість для туристів.

Гастрономічна слава

Варто нагадати, що Тернопіль уже має кулінарні рекорди — саме тут готували найдовший торт довжиною понад 100 метрів, що стало предметом місцевої гордості.

Нині десерт вже доступний для замовлення у фірмових закладах. У перспективі він може посісти гідне місце серед гастрономічних символів України – поряд із легендарним Харківським та Київським тортами.

