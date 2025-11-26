Цей продукт стає розкішшю: ціни зростають щотижня, але чи варто робити запаси

Незважаючи на подорожчання, цінники ще не досягли тих висот, які спостерігалися у 2024 році

Ціни на тепличні огірки значно зросли, порівняно з минулим місяців. Така ситуація складається через скорочення пропозиції та підвищений попит.

Що потрібно знати:

Огірок дорожчає майже щотижня.

Окремі види овочів додали майже 100 відсотків вартості.

Панікувати та робити запаси не варто.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Поки тепличні комбінати пропонують огірки в середньому на 10% дорожче, ніж ще тиждень тому, За місяць деякі види даного овоча злетіли в ціні майже вдвічі.

Так, наприклад, за даними сайту Мінфін, огірки гладкі зараз у середньому продаються в магазинах по 149 гривень за кілограм . Тоді як у жовтні їх можна було купити за 80 гривень;

зараз у середньому продаються в магазинах . Тоді як Звичайні огірки додали за місяць у середньому ~ 15 гривень до своєї ціни – зі 115 до 130 гривень за кілограм;

додали за місяць у середньому ~ Колючі огірки зросли в ціні в середньому на 25 гривень у порівнянні з жовтнем — зі 137 до 163;

зросли в ціні в середньому на у порівнянні з жовтнем — зі Найменше подорожчали короткоплідні огірки — середня ціна зросла зі 109 до 117 гривень.

При цьому варто зазначити, що загалом, навіть незважаючи на подорожчання, ціни ще не досягли тих висот, які спостерігалися у 2024 році. Зараз ці овочі коштують приблизно на 5-10 відсотків дешевше.

Прогноз по цінами на овочі: президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник раніше в коментарі "Телеграфу" пояснював, що у найближчі 2-3 місяці ціни залишаться низькими.

До Нового року на ціни особливо нічого не вплине, вони просто зростатимуть. Не глобально, тому що врожай великий, сказав Баштанник

Середня вартість базового трилітрового борщового набору складає 146,75 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні вдвічі подорожчала свинина та що буде з цінами.