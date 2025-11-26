Цей продукт стає розкішшю: ціни зростають щотижня, але чи варто робити запаси
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Незважаючи на подорожчання, цінники ще не досягли тих висот, які спостерігалися у 2024 році
Ціни на тепличні огірки значно зросли, порівняно з минулим місяців. Така ситуація складається через скорочення пропозиції та підвищений попит.
Що потрібно знати:
- Огірок дорожчає майже щотижня.
- Окремі види овочів додали майже 100 відсотків вартості.
- Панікувати та робити запаси не варто.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Поки тепличні комбінати пропонують огірки в середньому на 10% дорожче, ніж ще тиждень тому, За місяць деякі види даного овоча злетіли в ціні майже вдвічі.
- Так, наприклад, за даними сайту Мінфін, огірки гладкі зараз у середньому продаються в магазинах по 149 гривень за кілограм. Тоді як у жовтні їх можна було купити за 80 гривень;
- Звичайні огірки додали за місяць у середньому ~ 15 гривень до своєї ціни – зі 115 до 130 гривень за кілограм;
- Колючі огірки зросли в ціні в середньому на 25 гривень у порівнянні з жовтнем — зі 137 до 163;
- Найменше подорожчали короткоплідні огірки — середня ціна зросла зі 109 до 117 гривень.
При цьому варто зазначити, що загалом, навіть незважаючи на подорожчання, ціни ще не досягли тих висот, які спостерігалися у 2024 році. Зараз ці овочі коштують приблизно на 5-10 відсотків дешевше.
Прогноз по цінами на овочі: президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник раніше в коментарі "Телеграфу" пояснював, що у найближчі 2-3 місяці ціни залишаться низькими.
До Нового року на ціни особливо нічого не вплине, вони просто зростатимуть. Не глобально, тому що врожай великий,
Раніше "Телеграф" розповідав, чому в Україні вдвічі подорожчала свинина та що буде з цінами.