Один із мобільних операторів змінює умови тарифів з 1 грудня.

У деяких тарифах послуга роумінгу та додаткові роумінгові пакети не діятимуть

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" з 1 грудня запроваджує зміни, які вплинуть на умови використання кількох тарифів. Вони пов’язані з тим, що Україна інтегрується у єдиний роумінговий простір із Європейським Союзом.

Про це повідомляє сайт компанії.

Йдеться про послугу "Роумінг як вдома" для абонентів контракту. Саме у цих тарифних планах закладена можливість безлімітних вхідних дзвінків у роумінгу, змінений обсяг мобільного інтернету та об’єднана кількість хвилин на номери в середині мережі та на інші номери України.

Зазначається, що частина гігабайтів, які надаються в рамках тарифу, можна використовувати у країнах ЄС. Якщо обсяг тарифу закінчиться, вартість дзвінків на Київстар становитиме 3 грн/хв, а інтернету — 0,06 грн/МБ.

Докладніше про нововведення з 1 грудня:

Деякі тарифи з цього моменту надаватимуться по-новому. Вони одразу міститимуть певну кількість гігабайтів, які можна витратити за кордоном. Так звані суперсили, які збільшують обсяг SMS, хвилин та інтернету, тепер діють у країнах, де діє "Роумінг як вдома".

У списку нових умов наступні тарифи:

LOVE UA Світло Контракт 2024,

LOVE UA Магніт. Контракт,

ВАШ Оптимум,

LOVE UA Магніт Контракт 2024,

LOVE UA Магніт. Контракт,

LOVE UA Рух Контракт,

LOVE UA Комфорт Домашній,

LOVE UA Безлім Контракт,

LOVE UA Сила Контракт 2024,

LOVE UA Пісня Контракт.

Тарифи, в яких роумінг стане доступним:

ЛЮБОВ до батьків Домашній,

LOVE UA Свобода 2024,

LOVE UA Свобода Контракт.

Кого зміни не торкнуться:

Оператор повідомляє, що з 1 грудня 2025 року послуга роумінгу та додаткові роумінгові пакети не діятимуть у тарифах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт, LOVE UA База Контракт.

"Такі зміни пов’язані з особливостями взаєморозрахунків із закордонними партнерами та економічними чинниками. Водночас абоненти цих тарифів зможуть реєструватися в мережі за кордоном, змінювати тариф на той, у якому роумінг надається, отримувати вхідні SMS, користуватися USSD-запитами, Мій Київстар та вебчатом для зв’язку з оператором", — йдеться у повідомленні.

