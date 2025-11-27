Один із мобільних операторів змінює умови тарифів з 1 грудня.
У деяких тарифах послуга роумінгу та додаткові роумінгові пакети не діятимуть
Оператор мобільного зв’язку "Київстар" з 1 грудня запроваджує зміни, які вплинуть на умови використання кількох тарифів. Вони пов’язані з тим, що Україна інтегрується у єдиний роумінговий простір із Європейським Союзом.
Про це повідомляє сайт компанії.
Йдеться про послугу "Роумінг як вдома" для абонентів контракту. Саме у цих тарифних планах закладена можливість безлімітних вхідних дзвінків у роумінгу, змінений обсяг мобільного інтернету та об’єднана кількість хвилин на номери в середині мережі та на інші номери України.
Зазначається, що частина гігабайтів, які надаються в рамках тарифу, можна використовувати у країнах ЄС. Якщо обсяг тарифу закінчиться, вартість дзвінків на Київстар становитиме 3 грн/хв, а інтернету — 0,06 грн/МБ.
Докладніше про нововведення з 1 грудня:
Деякі тарифи з цього моменту надаватимуться по-новому. Вони одразу міститимуть певну кількість гігабайтів, які можна витратити за кордоном. Так звані суперсили, які збільшують обсяг SMS, хвилин та інтернету, тепер діють у країнах, де діє "Роумінг як вдома".
У списку нових умов наступні тарифи:
- LOVE UA Світло Контракт 2024,
- LOVE UA Магніт. Контракт,
- ВАШ Оптимум,
- LOVE UA Магніт Контракт 2024,
- LOVE UA Магніт. Контракт,
- LOVE UA Рух Контракт,
- LOVE UA Комфорт Домашній,
- LOVE UA Безлім Контракт,
- LOVE UA Сила Контракт 2024,
- LOVE UA Пісня Контракт.
Тарифи, в яких роумінг стане доступним:
- ЛЮБОВ до батьків Домашній,
- LOVE UA Свобода 2024,
- LOVE UA Свобода Контракт.
Кого зміни не торкнуться:
Оператор повідомляє, що з 1 грудня 2025 року послуга роумінгу та додаткові роумінгові пакети не діятимуть у тарифах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт, LOVE UA База Контракт.
"Такі зміни пов’язані з особливостями взаєморозрахунків із закордонними партнерами та економічними чинниками. Водночас абоненти цих тарифів зможуть реєструватися в мережі за кордоном, змінювати тариф на той, у якому роумінг надається, отримувати вхідні SMS, користуватися USSD-запитами, Мій Київстар та вебчатом для зв’язку з оператором", — йдеться у повідомленні.
