Один из мобильных операторов меняет условия тарифов с 1 декабря
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В некоторых тарифах услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать
Оператор мобильной связи "Киевстар" с 1 декбря вводит изменения, которые повлияют на условия использования нескольких тарифов. Они связаны с тем, что Украина интегрируется в единое роуминговое пространство с Европейским Союзом.
Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идет об услуге "Роуминг как дома" для абонентов контракта. Именно в этих тарифных планах заложена возможность безлимитных входящих звонков в роуминге, изменен объем мобильного интернета и объединено количество минут на номера внутри сети и другие номера Украины.
Отмечается, что часть гигабайтов, предоставляемых в рамках тарифа, можно использовать в странах ЕС. Если объем тарифа иссякнет, стоимость звонков на Киевстар будет составлять 3 грн/мин, а интернета — 0,06 грн/МБ.
Подробнее о нововведениях с 1 декабря:
Некоторые тарифы с этого момента будут предоставляться по-новому. Они будут сразу содержать определенное количество гигабайтов, которые можно потратить за границей. Так называемые суперсилы, увеличивающие объем SMS, минут и интернета, теперь действуют в странах, где действует "Роуминг как дома".
В списке с новыми условиями следующие тарифы:
- LOVE UA Світло Контракт 2024,
- LOVE UA Магніт. Контракт,
- ВАШ Оптимум,
- LOVE UA Магніт Контракт 2024,
- LOVE UA Магніт. Контракт,
- LOVE UA Рух Контракт,
- LOVE UA Комфорт Домашній,
- LOVE UA Безлім Контракт,
- LOVE UA Сила Контракт 2024,
- LOVE UA Пісня Контракт.
Тарифы, в которых роуминг станет доступным:
- ЛЮБОВ до батьків Домашній,
- LOVE UA Свобода 2024,
- LOVE UA Свобода Контракт.
Кого изменения не коснутся:
Оператор сообщает, что с 1 декабря 2025 услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать в тарифах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт, LOVE UA База Контракт.
"Такие изменения связаны с особенностями взаиморасчетов с зарубежными партнерами и экономическими факторами. В то же время абоненты этих тарифов смогут регистрироваться в сети за границей, изменять тариф на тот, в котором предоставляется роуминг, получать входящие SMS, пользоваться USSD-запросами, Мій Київстар и вебчатом для связи с оператором", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить остаток денег и тарифных минут у разных украинских операторов. Основные короткие коды, которые следует помнить.