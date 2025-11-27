Один из мобильных операторов меняет условия тарифов с 1 декабря

Укр

В некоторых тарифах услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 1 декбря вводит изменения, которые повлияют на условия использования нескольких тарифов. Они связаны с тем, что Украина интегрируется в единое роуминговое пространство с Европейским Союзом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об услуге "Роуминг как дома" для абонентов контракта. Именно в этих тарифных планах заложена возможность безлимитных входящих звонков в роуминге, изменен объем мобильного интернета и объединено количество минут на номера внутри сети и другие номера Украины.

Отмечается, что часть гигабайтов, предоставляемых в рамках тарифа, можно использовать в странах ЕС. Если объем тарифа иссякнет, стоимость звонков на Киевстар будет составлять 3 грн/мин, а интернета — 0,06 грн/МБ.

Подробнее о нововведениях с 1 декабря:

Некоторые тарифы с этого момента будут предоставляться по-новому. Они будут сразу содержать определенное количество гигабайтов, которые можно потратить за границей. Так называемые суперсилы, увеличивающие объем SMS, минут и интернета, теперь действуют в странах, где действует "Роуминг как дома".

В списке с новыми условиями следующие тарифы:

  • LOVE UA Світло Контракт 2024,
  • LOVE UA Магніт. Контракт,
  • ВАШ Оптимум,
  • LOVE UA Магніт Контракт 2024,
  • LOVE UA Магніт. Контракт,
  • LOVE UA Рух Контракт,
  • LOVE UA Комфорт Домашній,
  • LOVE UA Безлім Контракт,
  • LOVE UA Сила Контракт 2024,
  • LOVE UA Пісня Контракт.

Тарифы, в которых роуминг станет доступным:

  • ЛЮБОВ до батьків Домашній,
  • LOVE UA Свобода 2024,
  • LOVE UA Свобода Контракт.

Кого изменения не коснутся:

Оператор сообщает, что с 1 декабря 2025 услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать в тарифах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт, LOVE UA База Контракт.

"Такие изменения связаны с особенностями взаиморасчетов с зарубежными партнерами и экономическими факторами. В то же время абоненты этих тарифов смогут регистрироваться в сети за границей, изменять тариф на тот, в котором предоставляется роуминг, получать входящие SMS, пользоваться USSD-запросами, Мій Київстар и вебчатом для связи с оператором", — говорится в сообщении.

