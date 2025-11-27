Один из мобильных операторов меняет условия тарифов с 1 декабря

В некоторых тарифах услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 1 декбря вводит изменения, которые повлияют на условия использования нескольких тарифов. Они связаны с тем, что Украина интегрируется в единое роуминговое пространство с Европейским Союзом.

Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет об услуге "Роуминг как дома" для абонентов контракта. Именно в этих тарифных планах заложена возможность безлимитных входящих звонков в роуминге, изменен объем мобильного интернета и объединено количество минут на номера внутри сети и другие номера Украины.

Отмечается, что часть гигабайтов, предоставляемых в рамках тарифа, можно использовать в странах ЕС. Если объем тарифа иссякнет, стоимость звонков на Киевстар будет составлять 3 грн/мин, а интернета — 0,06 грн/МБ.

Подробнее о нововведениях с 1 декабря:

Некоторые тарифы с этого момента будут предоставляться по-новому. Они будут сразу содержать определенное количество гигабайтов, которые можно потратить за границей. Так называемые суперсилы, увеличивающие объем SMS, минут и интернета, теперь действуют в странах, где действует "Роуминг как дома".

В списке с новыми условиями следующие тарифы:

LOVE UA Світло Контракт 2024,

LOVE UA Магніт. Контракт,

ВАШ Оптимум,

LOVE UA Магніт Контракт 2024,

LOVE UA Магніт. Контракт,

LOVE UA Рух Контракт,

LOVE UA Комфорт Домашній,

LOVE UA Безлім Контракт,

LOVE UA Сила Контракт 2024,

LOVE UA Пісня Контракт.

Тарифы, в которых роуминг станет доступным:

ЛЮБОВ до батьків Домашній,

LOVE UA Свобода 2024,

LOVE UA Свобода Контракт.

Кого изменения не коснутся:

Оператор сообщает, что с 1 декабря 2025 услуга роуминга и дополнительные роуминговые пакеты не будут действовать в тарифах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт, LOVE UA База Контракт.

"Такие изменения связаны с особенностями взаиморасчетов с зарубежными партнерами и экономическими факторами. В то же время абоненты этих тарифов смогут регистрироваться в сети за границей, изменять тариф на тот, в котором предоставляется роуминг, получать входящие SMS, пользоваться USSD-запросами, Мій Київстар и вебчатом для связи с оператором", — говорится в сообщении.

