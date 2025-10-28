Помістяться не всі: в Одесі чоловікам пропонують особливу квартиру за 3000 грн (фото)

Власник хоче бачити лише одного орендаря

Ринок оренди Одеси сповнений пропозиціями житла не в кращому стані. Однак іноді трапляються дуже цікаві пропозиції, наприклад квартира, яка займає усього 10 квадратних метрів.

Оголошення розмістили на одному із маркетплейсів. Квартира знаходиться в закритому дворі, мебльована та з технікою. В ній є вентилятор, керамічна панель опалення, електроплита, бойлер тощо.

Вхід до квартири через кухню

Загальна площа квартири 10 м², а кухні — 3 м². На решті 7 квадратах розмістились шафа, стіл, двоспальний диван та суміжний санвузол. Для економії місця встановлений душ-трап, коли вода зливається напряму в каналізацію. Зазначається, що житловий фонд 2011 року, а при блекауті працює водопостачання.

Диван майже сусідствує з пральною машиною

Суміщений санвузол в мініквартирі

Орендатором хочуть бачити одного працюючого чоловіка. Вартує така малогабаритка 3000 грн та додатково за комунальні послуги.

Умови детально описані в оголошенні

Зазначимо, що така площа квартири суперечить житловому кодексу. Згідно з ним, загальна площа житла має бути щонайменше 13,65 кв. м на одного члена сім’ї. З них житлова площа — мінімум 9 м² на людину. Кухня, ванна, коридор до неї не включаються.

Якщо ж квартири настільки крихітні — в них зазвичай використовують кількорівневий простір, наприклад, роблять робочу зону під ліжком на "2 поверсі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що подібну площу має сучасна квартира в японському стилі у Львові. Щоправда, вартість оренди за тиждень — 5000 грн, але обіцяють панорамний вид.