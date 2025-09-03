Росія атакує новими рогатими "шахедами": у чому їхня фішка і чому вони стали набагато небезпечнішими

Фішка нової зброї у зв’язку

У Росії створили нову версію дрону "шахед". Він може керуватися в режимі реального часу для ударів по Україні.

"Телеграф" розібрався в тому, що нового та небезпечного у новій версії "шахедів".

Шахеди з рогами полюють на українські цілі

Військовослужбовець ЗСУ, спеціаліст з радіотехнологій та технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що у російських ударних дронах Shahed виявили камери, а також радіоуправління серії "Ь".

За його словами, це найсвіжіша знахідка. На носі у них встановлені камери, а на крилах модеми та антени.

"Модеми та камери, на жаль (на відміну від Гербер, знайти не вдається). Вони розбиваються та горять", — зазначив Флеш.

Експерт зазначає, що фішка нових ударних російських дронів полягає в тому, що ними можна керувати онлайн прямо з Росії.

"Може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі", — пояснив Бескрестнов.

Чим страшні дрони з модемами

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", політтехнолог, офіцер ЗСУ Віктор Таран раніше у коментарі "Телеграфу" пояснював, що саме у зв’язку і криється велика небезпека нових дронів.

"LTE має велику кількість переваг для військового застосування. Тому що є висока швидкість та пропускна спроможність. І це все ефективно.

Працює цей інтернет стабільніше класичного радіозв’язку на короткій та середній дистанціях. Але його ключова перевага в іншому — він за своєю природою є технологією, за допомогою якої ти можеш керувати на дуже великій відстані", — пояснив експерт.

Таран розповів, що теоретично дана технологія дає ворогові можливість керувати своїм дроном хоч із іншого континенту.

"Берем LTE та супутник Старлінк або якийсь інший супутник. Дрон підключається до LTE, а потім базова станція передає сигнал у супутниковий канал. Далі він передає в інший регіон, наприклад Берлін, Харків – а ми з вами у Києві. Куди завгодно.

В принципі можна розгорнути на інший континент. Але все ж таки не бажано, а до тисячі кілометрів спокійно. Далі базова станція передає сигнал супутниковий канал. Потім повертається до мережі LTE на дрон і полетіли. Цей принцип називається "Beyond line of sight", — розповів Таран.

Простими словами: оператор сидить за сотні кілометрів — він зв’язується з базовою станцією LTE — в 10-20 кілометрах від неї знаходиться дрон — для дрона відстань від оператора виходить не сотні кілометрів, а поряд.

Таким чином, виходить, що російські оператори можуть наводити нові "шахеди" в режимі реального часу, сидячи в безпечній для себе зоні. А це може дозволити ворогові точніше завдавати ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія кошмарить фронт новим невідомим 4G-дроном.