Звільнення з "трудового пекла": поліція викрила мігранта, який експлуатував нелегалів в Україні (фото, видео)

У Київській області людей тримали у трудовому рабстві

Міграційна поліція України долучилася до масштабної загальноєвропейської операції в рамках платформи EMPACT, спрямованої на протидію торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Цьогорічна кампанія особливу увагу приділяє аграрному сектору — сфері, де найчастіше використовують працю вразливих категорій людей.

Про це повідомляє заступник голови НПУ — начальник кримінальної поліції в Національній поліції України Андрій Нєбитов.

За його словами, у Київській області вдалося звільнити 13 громадян Узбекистану, яких експлуатував громадянин Китаю. Людей заманювали неправдивими обіцянками роботи, а згодом утримували в жорстких умовах без права на свободу та вибір. Організатора затримано, йому оголошено про підозру, триває слідство.

Окрім цього, правоохоронці ліквідували схему з використанням фіктивних ФОПів і підроблених запрошень, за допомогою яких відбувалася легалізація іноземців під виглядом працевлаштування.

У столиці ж викрили групу, яка пропонувала послуги "легалізації під ключ": незаконний перетин кордону, підроблені документи та фіктивні трудові контракти. Організатор уже притягується до відповідальності.

Операція з протидії торгівлі людьми

Нєбитов наголосив, що це не лише боротьба з окремими злочинами, а й системна робота задля того, щоб Україна не стала місцем для нелегальної міграції та експлуатації людей.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав демографічну ситуацію в Україні навіть до повномасштабної війни "найгіршою в Європі". Він вважає, що потрібно буде відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.