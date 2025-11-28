Під постійними атаками FPV-дроні. Як елітна група ГУР знищує ворога на фронті (відео)

Щоб захистити авто, військові над дорогою натягують спеціальні сітки

У мережі з'явилось свіже відео роботи елітної групи Головного управління розвідки "Спецпідрозділ Тимура". Військові виконували завдання в "сірій зоні" на Запорізькому напрямку.

Про це розповів у своєму відео журналіст Роман Бочкала. Зауважимо, що саме "Спецпідрозділ Тимура" зазвичай виконує найскладніші бойові завдання.

На відео показано, як військові висуваються у "сіру зону" на передові позиції. Саме там у Запорізькій області на них чекало завдання. Діяльність цієї групи ГУР включає вогневі, розвідувальні та диверсійні операції.

Зазначається, що військові прямували до населеного пункту Малокатеринівка. Селище під постійною загрозою атаки від ворожих FPV-дронів, що досить сильно ускладнює роботу ГУР та інших підрозділів.

Малокатеринівка на карті

"Треба обережно дивитися по сторонах, бо вже працюють FPV-дрони, тут вже працюють і "ждуни". А це ворожі дрони, які засідають десь на дахах, десь на якихось укриттях і просто чекають", – зазначив журналіст.

Аби протидіяти ворожим безпілотникам, військові активно використовують дробовики. За словами одного з бійців, він починає стріляти по дрону з відстані приблизно 40 метрів і веде вогонь, поки той не буде знищений. Для цього застосовуються спеціальні патрони з розривними зарядами. Також щоб захистити автомобілі від дронів, над дорогою натягують спеціальні сітки – такий захід часто виявляється важливим для збереження життів водіїв.

