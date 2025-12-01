Мав змінити обличчя Хмельницького, а тепер нікому не потрібен: що можна знайти всередині покинутого заводу "Нева"

Колись підприємство давало роботу тисячам хмельничан

Масивні котли, покриті іржею. Прилади та датчики, які досі стоять на своїх місцях, але вже не працюють. Адміністративний корпус із розбитими вікнами та заросла травою територія. Так виглядає котельня приборного заводу "Нева" у Хмельницькому — підприємства, яке у 1978 році стало одним із найпотужніших у місті, а у 2000-х припинило роботу.

Як радянський завод, що випускав продукцію для військово-промислового комплексу, змінив обличчя Хмельницького, будував житло для тисяч працівників, а потім перетворився на занедбану пустку, розповідає "Телеграф".

Як Хмельницький став промисловим містом

Завод "Нева у Хмельницькому"

У 50-х роках минулого століття у Хмельницькому почали активно зводити підприємства. Саме тоді з'явились заводи "Катіон", "Темп" та "Нева", які змінили місто назавжди.

"Завдяки заводам місто розрослося, забудували райони, оскільки тоді кожне підприємство будувало для своїх працівників поблизу будинки та дитсадки", — розповідав краєзнавець Сергій Єсюнін місцевому виданню "Всім".

Масштабне житлове будівництво розпочалось у 1960-х роках, коли по всьому місту почали зводити хрущівки. На початку 1970-х з'явилась ідея архітектурно підкреслити центральне перехрестя Хмельницького. Архітектор О. Грабовський запропонував проєкт громадсько-торгівельного кварталу між вулицями Кам'янецькою, Подільською, Соборною та Вайсера.

Головними точками нового кварталу мали стати три 16-поверхових монолітних будинки. До них планували прибудувати магазини, кафе, виставочні салони та кінотеатр. У 1978 році звели перший хмарочос, пізніше з'явився другий. А третій висотний будинок із рестораном та сучасним кінотеатром так і залишився на кресленнях.

Того ж року промисловий потенціал міста поповнили потужні заводи "Темп" та "Нева". Обидва підприємства належали до військово-промислового комплексу та випускали продукцію для оборони країни.

Завод "Нева": від розквіту радянської промисловості до занепаду у 2000-х

Будівля заводу "Нева" зараз

Приборний завод "Нева" заснували у 1978 році для виробництва радіоелектронної продукції та приладів для армії. Підприємство стало одним із найбільших у Хмельницькому та давало роботу тисячам людей.

На початку 2000-х років промислові підприємства міста продовжували працювати. Хімічна та нафтохімічна галузь, машинобудування, харчова промисловість та будівництво залишались головними напрямками. Стабільно функціонували "Укрелектроапарат", "Хекро Пет ЛТД", "Маслосирбаза", "Хмельницькзалізобетон" та інші заводи.

Після кількох років спаду "Кондфіл" та завод "Нева" почали нарощувати обсяги виробництва. Але повністю відновитись підприємствам не вдалось. Завод "Нева" припинив свою роботу приблизно у 2000-х роках.

Не лише руїна. Що залишилось від легендарного заводу

Зараз на території масштабного приборного заводу на околиці міста орендують приміщення декілька підприємств. Льонокомбінат "Goldi" зайняв половину всіх виробничих цехів та продовжує масштабне виробництво. Решта будівель стоять порожніми або використовуються іншими орендарями.

За величезними виробничими корпусами розташувалась стара покинута котельня. Колись вона обігрівала весь завод та забезпечувала теплом тисячі працівників. Територія котельні зараз заросла хащами. Потрапити всередину можна, але непросто.

Вид на котельню з даху. Фото - rdzs.org

Живі прилади у мертвій котельні: що збереглось всередині

На території котельні. Фото - rdzs.org

Як повідомляється на сайті rdzs.org, середині покинутої будівлі досі стоять усі прилади та датчики. Вони вже не працюють, але залишились на своїх місцях. Приборо-обчислювальна частина збереглась майже повністю, хоча й у жахливому стані.

Всередині котельні. Фото - rdzs.org

Адміністративний корпус частково втратив первісний вигляд. Вікна розбиті, стіни обшарпані, підлога провалюється. Але загальна структура будівлі все ще стоїть.

Всередині приміщення котельні. Фото - rdzs.org

Масивні котли та труби вражають своїми розмірами. Всередині котлів можна побачити складну систему труб та з'єднань. Машинні відділи заповнені старим обладнанням, яке нікому не потрібне.

Всередині котельні. Фото - rdzs.org

Дах котельні відкриває вид на весь заводський комплекс. Звідти видно масштаби підприємства, яке колись було одним із найпотужніших у Хмельницькому, а тепер стоїть напівпорожнім та забутим.

В одному з приміщень котельні. Фото - rdzs.org

Нещодавно "Телеграф" писав про сумну долю іншого колись потужного підприємства в Харківській області. Його розкрадали роками.